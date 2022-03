Los artesanos de la palma blanca vuelven a respirar con los encargos cofrades

El sector de la palma blanca recupera posiciones y anota múltiples encargos de cara al Domingo de Ramos, 10 de abril, después de bajadas históricas de la actividad en los dos años previos debido a la pandemia de coronavirus.

La mayoría de los clientes que desde hace más de un mes están haciendo pedidos son cofradías, y hermandades, catedrales y parroquias que están deseosas de que la actividad litúrgica vuelva a salir a las calles, mientras que esta vez está costando llegar más a particulares, según las impresiones de algunos artesanos. También perciben que hay más colectivos interesados en comprar pero en menor cantidad.

Paqui Serrano, de la familia Serrano-Valero, prevé que esta campaña será «muy buena porque la gente tiene muchas ganas de palma. Mandamos por toda España, incluso a las islas, está habiendo alegría en adquirirlas», apunta con cierto grado de emoción. Las sensaciones en el taller es que este año «es normal, como si no hubiese pasado nada», en referencia a la crisis sanitaria, admite a INFORMACIÓN mientras trabaja sin descanso junto a su familia.

Otro tema aparte sería hablar de los beneficios que se lleve el gremio en estos días ya que tienen muy claro que ahora hay más gastos sobre cuestiones como la subida del combustible, que les descuadra ciertas cuentas, aunque de entrada se niegan a subir el coste de la mayoría de palmas.

«Recuperarse es muy difícil porque como los precios no queremos tocarlos porque entendemos que todos estamos tocados de bolsillo y no queremos modificar, para recuperarnos tendría que doblarse y eso no se debe hacer, todos hemos pasado un bache y debemos olvidarlo», resalta Serrano, que calcula que pueda entregar en el orden de unas 5.000 piezas grandes y solapas. Este último artículo es el que más les están demandando.

Por otra parte, algunos artesanos cuentan a este diario que el género que tuvieron que almacenar en las neveras está prácticamente saldado, por lo que este año la mayoría es nuevo.

Aún y así, narran que para esta campaña se encuentran ciertamente desbordados. Ya en Navidades los primeros clientes empezaron a reservar pero las confirmaciones de los pedidos les están llegando a última hora cuando se aproxima la Semana Santa, ya que juntas mayores y cofradías se muestran indecisas después de las restricciones de los años anteriores, que, de entrada, no volverán a repetirse si no dicen lo contrario las autoridades.

Antonio Navarro, artesano, comparte que hay mucha ilusión entre la clientela aunque han optado en su taller por centrarse en realizar modelos más económicos como palmas lisas, que van de los tres a los seis euros. Apunta que en el 90% de los modelos que trabaja ha mantenido precios y en alguno ha tenido que subir cerca de un euro.

De igual forma, estima que esta vez no están teniendo ni un 20% de los encargos de ramos que en un año boyante. «Son habas contadas, antes había pedidos de gente que repartía en floristerías y se hacían 1.500 ramos, eso ya no existe», ataja.

Una de cada diez palmas que elabora este profesional se entregan en Elche, mientras que trabaja mucho fuera de la provincia. Los efectos de la pandemia le han hecho bajar el volumen de producción y espera alcanzar el doble de venta que en 2021 pero sin llegar todavía a sus datos de 2019, «Capeas el temporal pero un año boyante va a tardar en llegar».

En cuanto a promoción, algunos artesanos sienten cierta ausencia de campañas locales para promover este producto local tan querido en todo el mundo.