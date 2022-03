Grupos políticos "innacesibles"

El histórico edificio de la puerta verde que esconde la Plaça de Baix en uno de sus laterales es desde hace décadas la sede de los grupos políticos municipales que tienen representación en el Ayuntamiento. Un inmueble que se ha quedado en la cola para ponerse al día con la ley de accesibilidad universal que obliga a todas las administraciones locales desde hace cinco años a tener sus edificios públicos adaptados para las personas con movilidad reducida.

Este año el equipo de gobierno de PSOE y Compromís tiene previsto eliminar barreras arquitectónicas de siete centros sociales con unas obras que se están licitando, sin que por ahora haya trascendido ninguna decisión sobre los despachos de los grupos políticos.

Lo cierto es que aunque estas dependencias reciben muchos menos ciudadanos que las que se van a acondicionar, la falta de ascensor y de rampas se ha convertido en más de una ocasión en un buen obstáculo para aquellos vecinos que quieren comunicar o exponer algún problema en persona a sus representantes políticos.

Y es que en este edificio hay que subir más de 20 escaleras para llegar hasta las oficinas del Partido Popular y otras 20 más para tocar la puerta de Compromís o de Vox que comparten la última planta. Hay quienes llegan con un andador o una silla de ruedas y para ellos resulta una misión imposible subir por lo que tienen que ser atendidos en despachos vacíos de abajo.

Más fácil lo tienen los ciudadanos que quieren visitar al PSOE, porque su oficina, que muchos ciudadanos han echado en falta que esté abierta más tiempo, se encuentra en la planta baja, y para llegar hasta la misma tienen que subir solo dos peldaños Lo mismo ocurre con Ciudadanos y el edil no adscrito, Eduardo García-Ontiveros, que también trabajan en este piso, separados por un pasillo desde que se disgregaron.

No solo la accesibilidad no se cuida en este inmueble de la casa consistorial, ni siquiera el cartel que hay a la entrada del edificio tiene actualizado el nombre de los grupos políticos que están en cada planta. Hay, de hecho, alguno que no tiene ya ni representación en la corporación y otros son ilegibles.

Todo esto ha sido objeto en más de una ocasión de quejas por parte de la oposición y de escritos. Los últimos que se han dirigido al equipo de gobierno para solicitar la adecuación de este edificio público han sido los dos concejales de Vox. Esta formación ha reclamado en los últimos meses conocer el estudio de adecuación y de eliminación de barreras arquitectónicas de este inmueble para cumplir con la legislación vigente. En caso de que no sea posible acondicionarlo, Vox ha pedido el traslado a una ubicación más idónea para que los ciudadanos puedan acceder sin sortear barreras arquitectónicas y sin sufrir ningún percance que pueda ser denunciado. También ha reclamado que actualicen antes de que acabe el mandato el cartel con los nombres porque ellos ni aparecen.