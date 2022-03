¿Cómo combatir los mosquitos en un mes de lluvias de récord?

Los mosquitos "acechan" en Elche tras las incesantes lluvias que han hecho que en el mes de marzo se batan todos los récords. Es uno de los avisos que ha trasladado la empresa encargada de fumigar contra las plagas en el municipio. Tras las tormentas han detectado un gran número de focos que junto con el aumento previsto de las temperaturas, supondrá la aparición de mosquitos adultos. Los dispositivos contra las plagas ya están actuando, pero los especialistas han recordado a los vecinos que la colaboración ciudadana es fundamental y necesaria.

La eclosión de las larvas de mosquitos ocurre en una media de 48 horas tras las inundaciones. CTL Sanidad Ambiental en coordinación con el Departamento de Sanidad del Ayuntamiento asegura haber intensificado sus esfuerzos para normalizar la situación y controlar esta molesta plaga. Sin embargo, han lanzado recomendaciones para los vecinos, porque sin su colaboración no va a ser suficiente la fumigación.

Piden vigilar y secar las acumulaciones de agua en: botes, pilas, fregaderos, neumáticos, bidones, pozos, charcos, etc. Maximizar medidas de hermeticidad como las mosquiteras en las ventanas, puertas, etc y recomiendan utilizar repelentes cutáneos autorizados bajo prescripción farmacéutica. Los especialistas recuerdan que el mosquito no conoce de límites de términos municipales, ni de propiedades privadas o públicas, con lo cual, es una responsabilidad de todos colaborar en combatir esta plaga. Sostienen que su picadura es molesta, pero raramente acarrea riesgos para la salud y que a medida que pasen los días, el número de mosquitos se reducirá.

Respecto al mosquito tigre, el más temido, y el que también va a reaparecer en Elche como consecuencia de las lluvias, la empresa de fumigación advierte que esta especie aprovecha, especialmente los restos de agua, charcos, imbornales y cualquier acumulación de agua para establecer sus focos de cría.

De hecho, cifran en un 80% los focos de mosquito tigre que se encuentran en propiedades particulares, por lo que han rogado a los ciudadanos que vacíen el agua de maceteros y que vigilen y sequen las acumulaciones de agua en: botes, pilas, fregaderos, neumáticos, bidones, pozos.