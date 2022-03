Los ediles ponen al día sus cuentas

La declaración de bienes de la Corporación municipal de 2021 ha confirmado que los concejales se han puesto al día para enseñar al ciudadano lo que ganan, lo que deben y el valor de sus propiedades. Una obligación para los cargos públicos que en los dos últimos años demostró ser un mero ejercicio de «copia y pega» para algunos ediles a lo que el alcalde, Carlos González, respondió con que no es necesario rendir cuenta de las «pequeñas alteraciones» que se producen anualmente en el patrimonio de sus compañeros de filas. Sin embargo, el documento público, expuesto este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia, arroja que ediles con dedicación exclusiva en el equipo de gobierno tuvieron ingresos superiores a 2.500 euros respecto a 2020. De ellos, hay quienes afirman cobrar más del doble o 15.000 euros más. Sin embargo, de un año a otro no ha habido ninguna subida de sueldos, solo la actualización del IPC, lo que da a entender que esta vez los ediles están contando la verdad, porque las cifras han dejado de ser un auténtico calco y ya no coinciden como ocurría, tanto en el activo, como en el pasivo, exactamente en los mismos céntimos.

Como ejemplo, el alcalde Carlos González, declaró actividades por 48.462 euros, frente a los 45.796 euros que dijo percibir en 2020. Su número 2, la edil de Educación, María José Martínez, pasó de decir que cobraba 34.906 euros, a manifestar que ingresa 43.473 euros; el responsable de Servicios Sociales, Mariano Valera, pasó de 26.259 euros a 31.890 euros; la concejala de Fiestas, Mariola Galiana, pasó de decir que su sueldo de 2020 era de 19.010 euros a asegurar que cobra 15.000 euros más. Lo mismo ocurre en el caso del concejal de Deportes, Vicente Alberola, que declaró un salario de 20.363 euros y ahora ha asegurado tener ganancias por valor de 33.474 euros. La concejala de Cultura, Marga Antón, ha pasado de manifestar que gana 15.600 euros a más del doble (32.300 euros), mientras que el portavoz socialista Héctor Díez, ha registrado ingresos por valor de 36.331 euros, mientras que en la última declaración de bienes sus ganancias eran de 31.627 euros. La edil de Transparencia, Puri Vives, quien tiene su sueldo público embargado y quien ha estado en la diana del PP por no rendir cuentas de su delicada situación económica y patrimonial, también ha actualizado su sueldo y ahora consta que cobra 41.500 euros, frente a los 2.339 euros que declaró en 2020. Declaración de bienes de copia y pega en el Ayuntamiento de Elche También llama la atención que respecto a los socios del PSOE, Compromís, dice ganar menos. Su portavoz Esther Díez, declaró un sueldo de 37.182 euros (265 menos que el año anterior) y Felip Sànchez 34.134 euros (5.000 euros menos).En la bancada de la oposición, ediles del PP y Vox también han variado sus ingresos de un año a otro, aunque se da en casos de ediles que no tienen dedicación exclusiva en el Ayuntamiento y que por tanto también reciben ingresos de fuera. Más allá de haber actualizado por fin sus cuentas en el documento público, en comparativa, el edil de la corporación municipal que más patrimonio tiene es Juan Antonio Alberdi (Vox) con 937.127 euros; la más endeudada es Puri Vives (PSOE) con 415.074 euros y la que más gana es Aurora Rodil (Vox), con 85.665 euros anuales, quien solo cobra de asistencia a plenos y el plus de portavoz, por lo que la mayoría de sus ganancias provienen de su profesión de médica. Salarios de diputados provinciales que no cuadran En la Corporación municipal de Elche hay dos diputados provinciales que cobran de las dos administraciones, pero los salarios que exponen en la declaración de bienes no corresponden con los de los portales de transparencia ni del Ayuntamiento ni de la Diputación. En primer lugar, la edil de Gestión Tributaria, Patricia Maciá (PSOE) tiene la dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Elche y es diputada en la Diputación de la que cobra por asistencia a plenos y comisiones (percibió alrededor 2.500 euros el último trimestre según la web de transparencia de la institución provincial) . Sin embargo, el documento que publica el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recoge percibió un total de 36.664 euros anuales en 2021, mientras que el portal municipal expone que su salario bruto es de 47.498 euros al año y que percibe 3.392 euros al mes. Los números no cuadran comparando un documento con otro. También se dan bailes de cifras con las retribuciones del diputado provincial del PP, Juan de Dios Navarro, con dedicación exclusiva en la entidad provincial, quien en el Ayuntamiento de Elche cobra por asistencia a plenos 286 euros por sesión y por comisión 89 euros. En su caso, la declaración de bienes recoge que su retribución es de 50.308 euros anuales, mientras que el portal de transparencia de la Diputación tiene registrado 69.817 euros de sueldo anual. Tampoco cuadran las cifras. Desde hace once años, un decreto de la Generalitat Valenciana obliga a los cargos públicos a hacer una declaración de bienes anual para que los concejales rindan cuentas de sus activos, sus pasivos y de sus ganancias. Sin embargo, siempre queda la duda de si en estos documentos dicen realmente la verdad.