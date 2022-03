«FacoElche pone patas arriba la ciudad, con presencia en las calles y llenos en la hostelería»

¿Qué balance hace de la edición recién terminada del congreso FacoElche?

El viernes por la noche me preguntó mi mujer cómo iba el congreso y le dije que era el mejor año de todos. Me contestó que siempre digo lo mismo, pero es que cada año sale mejor. Esta edición ha sido histórica, ya que hemos batido todos los récords de participación, simposios o acuerdos comerciales. Ha sido un trabajo largo y pesado que ha tenido la recompensa del resultado.

Una de las mayores alegrías es que han podido regresar en plenitud tras los momentos más duros de la crisis sanitaria...

Fuimos el último congreso presencial en 2020, una semana antes del confinamiento. El año pasado logramos un FacoElche presencial y esta vez hemos vuelto al estilo tradicional, manteniendo las medidas preventivas vigentes en todo momento. Había muchas ganas de hacer un evento así y contábamos con un programa muy atractivo.

¿Cuál ha sido el impacto que han dejado estos días en Elche?

El impacto en la ciudad es mayor cuando lo hacemos en la fecha habitual de febrero, porque es una época de inactividad, sin otros eventos simultáneos. El obligado aplazamiento a marzo de este año, que ha sido una decisión muy aceptada, nos ha hecho coincidir un día con Futurmoda, por ejemplo. Aún así, hemos llenado hoteles y hemos generado un impacto muy grande para la hostelería, los taxis, los servicios... Hemos puesto patas arriba la ciudad, con mucha presencia en las calles.

¿Qué conclusiones han sacado este año a nivel científico?

Hay novedades que son interesantes para el público general y otras para los profesionales, pequeños detalles que hacen que cada día mejores nuestras técnicas. Hemos empezado a hablar de los lanzamientos de colirios para tratar la vista cansada con gotas, lo que permite retrasar las cirugías. También se han presentado nuevos aparatos y fármacos.

«Las mascarillas aumentan los casos de ojo seco, pero en la pandemia han bajado las infecciones por virus oculares»

¿Cuáles son las consecuencias del covid-19 para la vista?

Hay casos directos de afectación directa ocular por el covid-19. Pero los mayores problemas han llegado de forma indirecta. Las mascarillas aumentan el ojo seco porque el aire que respiramos reseca directamente los ojos. Las graduaciones están aumentando por un mayor uso de los ordenadores. Durante la pandemia también han desaparecido infecciones por virus oculares o, al menos, se han minimizado.

«Con los mayores no solo hay que resolver las cataratas, también hay que lograr que tengan una visión lo más útil posible»

¿De qué manera tratan el envejecimiento de la población?

Esta cuestión ha tenido una importancia grande en el congreso. Hemos detectado las necesidades visuales de los mayores, sobre todo de los que se han operado de cataratas. Hay una variación en las lentes que usamos en las cirugías, ya que potencian la visión funcional. Es un tema muy importante para nosotros. El cuidado del mayor ha quedado plasmado en FacoElche. No se trata de resolver las cataratas, también hay que buscar una visión que sea lo más útil posible.

¿Sienten que Elche les devuelve todo lo que le ofrecen?

Es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando empezamos, en Elche solo había un hotel, el Huerto del Cura. La ciudad, para tener congresos medianos o grandes, de entre quinientas y mil personas, va justa. ¿No hay congresos porque no hay hoteles o no hay hoteles porque no hay congresos? En una tribuna que publiqué en INFORMACIÓN dije que los promotores de eventos tienen que implicarse más.

«Llegar a la edición 25 es un hito que intento normalizar y que me da vértigo. Seguimos concitando interés y creciendo»

El año que viene celebrarán la edición número 25...

Es un hito que intento normalizar. El congreso número 25 siempre va a ser más especial que el número 23 o el 27. Es momento de mirar atrás y reflexionar, de ver cómo nos han ido las cosas. Pensar en todo esto me da vértigo. Acabamos de terminar la edición número 24 y seguimos concitando interés y creciendo. Y aún así, sigo teniendo la sensación de que empezamos hace tres tardes.

¿Qué novedades prepararán para una edición tan especial?

Hay dos vertientes. En la científica, aprovecharemos para revisar el histórico y la evolución de las técnicas. Luego están las celebraciones. En el décimo aniversario hicimos algo muy importante. Ahora es más difícil por el sistema regulatorio en la industria farmacéutica. Somos de Elche, tenemos imaginación y sabremos cómo hacer una conmemoración para que participe todo el mundo con gusto.

Este año han destinado el 1% de los beneficios a los afectados por la invasión de Ucrania...

Nos hubiera gustado enviar un camión de medicamentos. Ya no se podía y lo que nos demandaban era colaboración económica para comprar material sanitario y humanitario en los países del entorno. El problema de esto es que, muchas veces, las donaciones se pierden por el camino. Por eso lo hemos hecho a través de la fundación de los rotarios españoles, que es una entidad seria.