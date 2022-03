Sorpresa en el pleno de Elche al dar a entender Compromís que sí apoyará la moción del PP para reprobar a Iceta por la Dama y luego no cumple

Estupefacto se ha quedado más de uno al dar por hecho, en vista de cómo marchaba el pleno de este lunes de Elche, que se iba reprobar al ministro de Cultura Miquel Iceta por la polémica de que, casi con total seguridad, la Dama de Elche no estará en la ciudad este año.

Compromís, que gobierna en el municipio junto a PSOE, había dado a entender en el pleno claramente que iba a apoyar a la moción en este sentido presentada por el PP, pero en la votación ha votado en contra, para no dejar así solo a su socio de gobierno. Es más, Compromís ha votado en contra de su propia moción de adicción, que ya habían aceptado los populares, y en la que exigía la cesión definitiva del busto.

El Ayuntamiento de Elche iba camino de reprobar al socialista Iceta al considerar que es una decisión política lo que impide el regreso en 2022 de la Dama, hasta que Compromís dio un giro al guion. El PSOE estaba intentado evitar esta reprobación, y no era la primera vez, y este lunes lo ha vuelto a conseguir.

Y es que la reprobación del ministro de Cultura Miquel Iceta se volvía a poner por tercera vez sobre la mesa en el pleno de Elche, en este caso a iniciativa de nuevo de manos del PP. El PSOE presentaba una moción de supresión, precisamente sobre el punto de la reprobación al ministro, que no fue admitida por los populares que, en cambio, sí aceptaron la enmienda de adhesión de Compromís, que solicitaba incluir un tercer punto: exigir la cesión definitiva del busto.

Son unos “filibusteros” le llegó a decir el popular Pablo Ruz a los socialistas tras repetir los numerosos titulares desde 2017 dando casi por seguro que la Dama llegaría próximamente a su ciudad.

El edil no adscrito Eduardo García-Ontiveros denunció que la Dama no viene claramente porque es una decisión política. Aurora Rodil, de Vox, incluso alentó a acudir a Madrid a reivindicar lo que pertenece a Elche.

Desde Compromís, Felip Sánchez defendió la exigencia de que el regreso sea con carácter definitivo, algo que vienen reivindicando no ahora, sino desde hace muchísimos años. “Somos las única formación que en el ámbito local, autonómico y nacional, mantenemos la misma postura”, dijo, para agregar: “La Dama donde tiene que estar es en Elche”. Compromís no obstante recriminó al PP que en el Senado votara en contra.

Marga Antón, edil socialista de Cultura, expresó que cuando era ministra Esperanza Aguirre el PP local estuvo callado en el momento en el que entonces alcalde Diego Maciá reivindicó la Dama para Elche en el centenario de su hallazgo. “Cuando hay un gobierno socialista, hay más sensibilidad, pero con gobiernos populares siempre se han encontrado la negativa en primera instancia”, sacaba como conclusión Antón del pasado.

Pablo Ruz, que de forma muy poco usual utilizó el valenciano para agradecer a Compromís su apoyo, y que para alivio del PSOE no se sustanció a la hora de votar, defendió: “Con Elche no se juega”, al tiempo que consideró que se está tomando el pelo al municipio.

Para Vox este no es un tema menor y mostró su sorpresa tras escuchar la intervención de la edil de Cultura como si lo de la Dama ya estuviera resuelto. La edil de Cultura indicó que siguen trabajando para el regreso del busto, la reforma del MAHE y que la reprobación no va a servir para nada, no va a ayudar. Para Ruz votar en este punto significaba estar con Elche o estar con el PSOE.

Y a la hora de votar se desató la sorpresa: Compromís votaba junto con el PSOE, en contra de su propia enmienda de adicción, y, por tanto, la reprobación no salía adelante.

El PP había traído en dos ocasiones anteriores esta reprobación a Iceta como mociones de urgencia, pero tampoco se aceptaron y por tanto no se pudieron votar. Para Pablo Ruz, según decía luego en el pleno, "Compromís se ha humillado por dos sueldos".