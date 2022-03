Abril en Danza, el mes de Asun Noales

Gran Bolero, espectáculo de danza que ganó el premio Max el pasado año 2020, será el encargado de abrir este domingo (19 horas) en el Gran Teatro de Elche una nueva edición de Abril en Danza, el festival impulsado por la bailarina y coreógrafa ilicitana Asun Noales que llenará Elche y Alicante de baile hasta el 1 de mayo de la mano de 29 compañías y 75 bailarines. La cita, que este año celebra su undécima edición, nació en Elche y, desde 2016, se hermanó con la capital provincial. El lema escogido en esta ocasión ha sido «Intergeneracional», ya que se quiere poner en valor la unión entre los profesionales veteranos y el talento emergente que pisa fuerte.

Junto al Gran Teatro, L’Escorxador, en Elche, y Las Cigarreras, Casa Mediterráneo, el Teatro Principal y el Teatro Arniches, en Alicante, serán los escenarios en los que se desarrollará Abril en Danza. Las entradas ya se pueden comprar en la propia web del festival, una página que ofrece información detallada sobre una completa programación que pone el acento en las exhibiciones, la formación o las actuaciones a pie de calle. El espectáculo La terreta balla será el que pondrá el punto final a la edición de este año, con una actuación que tendrá lugar en el Teatro Principal de Alicante el próximo 1 de mayo.

Artes escénicas

Preguntada recientemente por el papel que desempeña la danza dentro del mundo de las artes escénicas, Asun Noales manifestó que los bailarines siempre se han sentido «incomprendidos». «Comparo la danza con la música. Cuando vas a ver un concierto no preguntas qué ves ni qué te cuentan, porque estás acostumbrado a la música. Sin embargo, la danza no la tenemos alrededor, no es una asignatura que forme parte de las enseñanzas regladas», añadió en su respuesta la artista ilicitana que se encuentra al frente de la compañía OtraDanza.

En el caso de la relación entre Elche y la danza, la ciudad está de enhorabuena, ya que al hecho de que este domingo se inaugure la undécima edición de un festival más que consolidado hay que sumar que el centro cultural L’Escorxador ha sido nombrado como una de las tres únicas salas de toda la Comunidad Valenciana que ejercerán como laboratorio de investigación para los profesionales de la danza.