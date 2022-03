Desde que la Universidad Miguel Hernández (UMH) anunciara ayer el cartel de sus jornadas periodísticas "Nuevas narrativas en comunicación", han sido muchos los tuiteros que se pronunciado en contra y han rechazado la participación de uno de sus invitados, Emilio Doménech, más conocido en Twitter como @nanisimo, por unas declaraciones donde calificaba a Elche como "la peor ciudad de toda España". La Universidad ha aclarado hoy, a preguntas del diario, que ella acoge esta actividad, aunque en realidad está organizada por la asociación de periodista con el respaldo en el patrocinio de la Generalitat Valenciana.

Ese tío no tendría que estar relacionado con nada que tenga que ver con Elche. pic.twitter.com/Cl6Cg3iS3G — 🌴 (@ASegonaEnFebrer) March 29, 2022

Doménech es un periodista alcoyano que reside en Nueva York y se dio a conocer en el especial del programa "Al Rojo Vivo", dedicado a las pasadas elecciones estadounidenses. Desde allí han sido diversas sus colaboraciones con el programa de La Sexta. Además, este periodista es un reconocido tuitero que cuenta con cerca de 150 mil seguidores, también tiene su propio canal de Twitch, donde transmite semanalmente.

El periodista de La Sexta calificó a la Dama de Elche como "un bicho de piedra"

La polémica por la colaboración del Doménech se remonta por sus tuits ofensivos hacia la ciudad y su población, tuits que escribió mientras se disputaba el partido Elche - Real Madrid el pasado mes de enero. Tuits que destacan por las faltas de ortografía y de puntuación, lo que llama la atención en un profesional con reconocido prestigio.

JAJAJAJAJA hay peña que se cree que por ser yo de la terreta tengo que apoyar al elche, esa ciudad que solo tiene palmeras y un bicho de piedra que encima les han robao. aquí somos madridistas, gente — Emilio Doménech (@Nanisimo) January 23, 2022

La comunidad tuitera ilicitana, que suele apoyar con sus mensajes, sobre todo al Elche C.F. o divulgar la historia y cultura de la ciudad, y que ha acuñado términos como el "fútbol cantueso", se ha revolucionado durante toda la mañana de hoy, pidiendo a la UMH el cese de la colaboración con el personaje televisivo. La UMH, en este sentido, sólo acoge el acto, ni lo organiza ni patrocina y se ha visto envuelta en la polémica sin motivo.

Incluso, algún usuario ha propuesto la declaración de persona non grata de Doménech. Otros, con mucha sorna, le han invitado a conocer el legendario pino de Las Bayas.

La polémica ha salpicado al Grado de Periodismo de la universidad e incluso a la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante (APPA), que era la propulsora de estas jornadas. El tuitero @nanisimo iba a estrenar el canal de Twitch de la UMH virtualmente y charlar con los alumnos de periodismo.

Incluso formaciones políticas como Contigo Elche, han abogado por la cancelación de la colaboración del periodista.

De polémica en polémica

Pero este no es el único desencuentro de los tuiteros contra Doménech, hace menos de una semana se vio envuelto en otro entuerto por sus declaraciones sobre la guerra de Ucrania, el polémico tuitero había estado posicionándose del lado de los intereses del país en el que vive, Estados Unidos y una cuenta de Twitter lo denunciaba en forma de cuenta parodia. Esto no le sentó nada bien al periodista, que en un intento de valor y coraje, decidió bloquear a todos los tuiteros que seguían a la cuenta fake que le parodiaba. Es tal el revuelo que causó, que la cuenta fue bloqueada hasta tres veces, pero cada vez que se recuperaba tenía más seguidores, algo que el alcoyano no pudo aguantar.

Sin duda, algo que destaca nuestra ciudad y a nuestra población es que siempre podemos quejarnos o estar descontentos con nuestro municipio, pero cuando se trata de defenderlo, nos unimos todos a una voz, como cuando suena el Aromas Ilicitanos en el Estadio Manuel Martínez Valero.