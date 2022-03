En su apuesta decidida por tener presencia en las plataformas digitales más punteras, la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha dado un paso más con el salto a Twitch. La primera retransmisión en el canal abierto por la institución tuvo ayer como protagonista al periodista alcoyano Emilio Doménech, conocido por sus colaboraciones sobre política internacional en La Sexta. La ponencia se realizó en el marco de la jornada organizada por la Asociación de Periodistas de Alicante, bajo el patrocinio de la Generalitat, que acogió el campus.

Al margen de hablar sobre periodismo y nuevas narrativas, como no podía ser de otro modo, en la intervención de Dómenech salieron a relucir algunos de los comentarios despectivos que ha hecho sobre el territorio ilicitano en las redes sociales, entre ellos el que afirmaba que la Dama de Elche es «un bicho de piedra», y que tanto debate virtual han generado esta semana. «Si leo los mensajes que me han llegado en la últimas 24 horas, alucinaríais, de amenazas de muerte para arriba: payaso, estamos deseando que vengas a Elche... Lo entiendo porque sé la polémica que es y vuelvo a pedir disculpas. Me metí en algo innecesario», manifestó al respecto el joven periodista.

El comunicador alcoyano apuntó en su intervención en el canal de Twitch de la UMH que volvía a pedir perdón, en alusión a que ya se había enmendado en unas declaraciones previas, realizadas a Tele Elx: «Sé la importancia arqueológica que tiene la Dama de Elche y la admiro. En el último año y medio me he hecho una persona más relevante en los medios de comunicación y, a veces, no te das cuenta de que un comentario de estas características, que puedes hacer en el bar, tiene unas consecuencias y unas repercusiones. Me disculpo abiertamente por el comentario porque sé que sentó fatal en Elche. Hay quien me dijo de forma educada que me había pasado tres pueblos y lo veo así. Aunque sea en el contexto del deporte, hay cosas que no se pueden decir». En este sentido, cabe recordar que los polémicos tuits de Doménech se produjeron a raíz de la última visita del Elche CF al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid.

Alcalde

Activo como es en sus perfiles en las distintas redes sociales, el alcalde de Elche, Carlos González, no se ha mostrado ajeno a esta polémica y también ha compartido su postura. El primer edil intervino tras ser interpelado por un usuario y respondió en un mensaje: «No conozco a este señor. Me parece una provocación calculada con la finalidad de obtener notoriedad y generar tráfico en las redes sociales. Una estrategia deplorable, a mi modo de ver, y éticamente censurable. No aporta nada, al contrario. Mera provocación para generar esto...».

El vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales de la UMH, José Luis González Esteban, también expresó su visión sobre este asunto en las redes sociales. «La Jornada sobre Nuevas Narrativas en Comunicación que organiza el Grado de Periodismo y la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la Asociación de Periodistas de Alicante, tendrá una gran repercusión gracias al efecto Streisand. La anécdota elevada a categoría no bajará el telón del acto. Disfruten de los ponentes», escribió. Otros usuarios de las redes se lo tomaron con más humor y apuntaron que Doménech acabará leyendo el pregón de las fiestas de Elche.