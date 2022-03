Alejandro Soler repetirá como secretario del PSOE sin rivales

La inclusión en la nueva ejecutiva local del PSOE de Elche de Elías Quiles y de Blanca González son las únicas concesiones que hará Alejandro Soler a los disidentes, ese 18% que no le votó hace pocas semanas cuando se presentó (y ganó) como nuevo secretario provincial frente a Toni Francés. Anoche la lista que encabezaba el otrora alcalde y diputado fue la única que se presentó dentro de plazo. Ahora bien, lo hizo a muy última hora y empeñado en que no se filtraran los nombres. En cualquier caso, nadie se atrevió a discutirle de nuevo su liderazgo presentado candidatura y lista propia a la ejecutiva. Incluso ni en busca de un pacto para negociar porcentajes en el órgano que debe ser contrapeso del grupo municipal y decidir hacia dónde se mueve el partido. Nadie, en definitiva, perdió el tiempo a sabiendas que iba a ser derrotado y por un amplísimo margen.

La nueva ejecutiva local del PSOE de Elche cuenta con ocho de los doce concejales. Las excepciones son Puri Vives y Marga Antón, quienes se han integrado en la ejecutiva comarcal que comanda Vicente Alberola desde hace un par de semanas (este es miembro nato); el alcalde, Carlos González, y Ana Arabid, quien le disputó (y perdió) la secretaría hace cuatro años. Por aquel entonces, obtuvo 174 respaldos por los 263 de Soler. Ese 40% sería muy difícil, por no decir imposible, que nadie lo pudiera obtener a día de hoy frente a él.

En el PSOE no hace falta preguntar a nadie por qué no están ni González ni Arabid en una lista amplia que incluye hasta 35 nombres, cinco menos que la actual, que era de 40. Habrá once caras nuevas, pero hasta mañana, cuando se vote en la sede de General Cosidó, en lo que no dejará de ser un mero trámite en el que poco importa el número de votantes, no se conocerán los pormenores. Uno de los nombres que ayer trascendió que vuelve a la ejecutiva es el del diputado autonómico Francis Rubio, el «peón» de Soler en estos momentos en València.

Salen reforzados, como era de esperar, Ramón Abad, quien será vicesecretario general y portavoz de la ejecutiva, cargo al que regresa; y Héctor Díez, quien se responsabilizará de la parcela institucional. Soler ha presentado una lista con paridad de hombres y mujeres. Nadie duda que buena parte de los integrantes de la misma formarán parte de la próxima candidatura a las municipales, en 2023.