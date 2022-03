Nueva protesta vecinal y de la oposición para frenar la retirada de la cruz de Germanías

Una nueva protesta contra la retirada de la Cruz del Paseo de Germanías va a tratar de frenar en Elche el próximo 23 de abril (a las 12 horas) los planes del equipo de gobierno decidido a eliminar este controvertido símbolo aprovechando la remodelación de la plaza y la apertura del Refugio de la Guerra Civil. La plataforma en defensa de este controvertido monumento ha convocado su segunda concentración al ver que PSOE y Compromís ya tienen el proyecto sobre la mesa para licitar unas obras que incluirá la colocación de una escultura vanguardista una vez desmonten la cruz levantada en 1944, durante el franquismo, en honor a los caídos de la Guerra Civil. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos se han vuelto a poner del lado del colectivo de vecinos que quieren que la cruz prevalezca en el barrio. Estudian incluso ver si es viable pedir una declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), con tal de blindarla y de que no la muevan.

Los tres partidos de la oposición han defendido que la cruz es perfectamente compatible mantenerla con la reforma de una plaza, valorada en casi un millón de euros, cuya remodelación ven innecesaria y la tachan de "excusa" para perpetrar sus planes y para tapar su "nefasta gestión". Y también han descartado que exista ninguna demanda vecinal para retirar el monumento que desde hace décadas carece de simbología de la dictadura y que consideran que es un "símbolo de la reconciliación, del perdón y de la unión". Han coincidido en que la ciudad tiene otros problemas prioritarios que éste.

El líder del PP, Pablo Ruz, ha recordado que la cruz esta sobre una base levantada durante la República y sintetiza la historia de España durante los últimos ochenta años y ha advertido que ninguna "alta institución ha pedido al Ayuntamiento que la retire". El popular ha aprovechado para puntualizar, además, que "el equipo de gobierno representa prácticamente, con 800 votos de diferencia, la suma de los tres partidos que estamos aquí para manifestar su adhesión a la protesta". También ha recordado que en el programa electoral del PSOE "en ningún momento estaba contemplada la eliminación de la cruz, es más en los primeros pliegos de reforma de la plaza se contemplaba la permanencia de la misma".

Por su parte, la portavoz de Vox, Aurora Rodil, ha dicho que la decisión del equipo de gobierno responde a sus ganas de traer "división y guerracivilismo con un momento de nuestra historia que ya hemos superado". Para esta formación otras cruces que han sido derribadas han respondido a la ideología. Rodil ha advertido que se va a "ofender a un símbolo del cristianismo" al derribar la cruz y ha culpado al socialismo de querer "quitar nuestra historia, las tradiciones y esconder su ineficiencia". La representante de este partido ha reprochado que el paseo de los Pisos Azules "está rompiendo un estacionamiento y para eso no hay dinero, pero aquí hay casi un millón de euros para derribar una cruz". Ha descrito al colectivo que ha convocado la protesta como una "plataforma de piadosos cristianos que se reúnen todos los 13 a rezar el rosario y piden por todos los continentes, el hambre, las mujeres, los niños maltratados". Para Vox esta protesta no va de ideologías, "sino del respeto a nuestras tradiciones y a la libertad religiosa".

La portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, también se ha pronunciado a favor de mantener la cruz justificando que es un "símbolo ilicitano" y ha dicho que no es un "símbolo de discordia". Para la formación naranja la decisión municipal de retirarla corresponde a que "algún partido no le conviene tenerla aquí por sus votantes o por su ideología". Y ha reivindicado a PSOE y Compromís que acepten "la voluntad del barrio y de los ilicitanos". También ha defendido que los partidos políticos que estamos aquí no hubiéramos pedido eliminar otro símbolo de otra religión.

El juzgado rechazó medidas cautelares

Vox puso en manos del juzgado hace meses la licitación del proyecto de reforma del Paseo de Germanías tras detectar, según su portavoz, "irregularidades en la apertura de los sobres" y reclamaron medidas cautelares para paralizar el concurso público, lo que el juez acabó rechazando. De hecho, el procedimiento siguió su curso, el proyecto fue adjudicado y la empresa de arquitectos ilicitana que se hizo con el contrato ya presentó hace varias semanas el diseño de cómo quedará la plaza y el primer refugio de la ciudad que el Ayuntamiento quiere abrir al público. No obstante, el proceso judicial sigue su curso, ha advertido Aurora Rodil, que al margen de la "batalla judicial" va a seguir junto al PP y Ciudadanos tomando medidas políticas para tratar de frenar la decisión del equipo de gobierno.