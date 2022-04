Un pregón de reencuentros

«Escúchame madre, la que estas en el cielo y la que estás hoy aquí sentada al lado de mi padre, lo único que sé es que cuando me plante por fin en ese teatro y se suba de una vez el telón de la Semana Santa, por todo lo que me habéis dado y enseñado, a vosotras y solo a vosotras os dedicaré con amor de hijo cada línea y cada palabra de ese pregón».

Tres años estuvo esperando, y por fin Álvaro Antón pudo mandar este sábado un inmenso mensaje de amor, concordia, paz, reconciliación con el pasado y unión entre ilicitanos ante un Gran Teatro que se deshizo en aplausos. El doctor en Derecho y secretario académico del centro de Elche de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, fue nombrado pregonero en 2019 pero la pandemia de coronavirus impidió, no sólo que pudiese subirse al escenario para dar la bienvenida a los siete días de liturgia, si no que la Semana Santa se viviese con normalidad, y no en los balcones como tuvo que ser.

El académico y cofrade ilicitano cuidó al detalle cada una de sus miles de palabras para componer una oda que reivindicó que la Semana Santa es de todos, «que no es ni inmovilista ni elitista; que es casa del estudiante y del currante, del joven y también del viejo; que no es ni mi Semana Santa ni la tuya, sino la nuestra y también la vuestra».

Al hilo, incidió en que las puertas de la ciudad deben estar abiertas siempre al perdón y a la ayuda al prójimo, en alusión a conflictos como el de Ucrania y a las secuelas sociales que ha dejado la crisis sanitaria, «porque de esta no hemos salido todos».

«Nuestras torres vigías nos avisaban de que el peligro se alejaba y podíamos salir del cerco y de la seguridad de nuestras murallas. Pero la alegría duró lo que tardó un centinela en avisar desde Alcázar de la Señoría que por el este se avistaban estandartes de muerte y de guerra».

Destacó instantes antes que cuando llegó aquel «marzo de 2020 todo se paró para que todo continuase. Todo se silenció para que nadie enmudeciese (...) y por eso volvimos a poner el reloj en hora para la espera, una espera que sabíamos que valía la pena».

Y con emoción y tono alto pidió las llaves «de esta Bimilenaria villa… Solo para siete días…, solo para siete noches…, y alguna madrugada fría», pero rezando porque el tiempo no amenace con lluvias.

Con un minucioso juego de palabras enumeró las advocaciones marianas que durante una semana pueden contemplarse por las calles de la ciudad. Pedimos el consentimiento de las autoridades no para el caos ni el alboroto, sino para repartir Caridad que es la Estrella que a nuestras cofradías y hermandades guía».

De pronto sonó una pieza musical sobre la Coronación de La Macarena, la primera de otras que interpretó la Sociedad «la Armónica» de Cox, agrupación invitada que acompañó al pregonero para marcar el ritmo.

Si bien, un silencio sobrecogedor en la tribuna dejó que Antón hablase claramente de tender siempre la mano y hacer uso de la fe. «Leí una vez que las puertas no sólo protegen a los que estamos dentro, sino que también nos aíslan, dividen y crean injusticias para los que quedan fuera. Que las puertas son símbolo de triunfo cuando se cruzan a su entrada… pero también testimonios de la derrota cuando se rebasan a su salida. ¡Y aquí estamos, ilicitanos!,.. en el pórtico de la primavera, …para hablar de un nazareno que cruzó como Rey Triunfante una de esas puertas solo…, solo… para salir por ella humillado, traicionado y azotado... camino de ser crucificado. ¿Y qué hizo? ¿Cerró las puertas a los que lo habían juzgado? ¿Las cerró a los que lo habían flagelado? ¿A los que lo habían vendido o abandonado? ... ¡No!… Nos abrió las puertas del Reino de su padre y las de la casa de su madre…».

Frente a autoridades eclesiásticas y locales, entre ellas el alcalde, Carlos González; el presidente de la Junta Mayor, Joaquín Martínez; representantes de su universidad como Enrique Centeno y de entes festeros, así como de cofradías de la ciudad y Guardamar, manifestó que la casa de Dios es de todos y todas, y que este debe ser el año de abrir ventanas y balcones para que lluevan aleluyas y flores, pero también para mantener los ojos abiertos ante el dolor ajeno y las injusticias.

«Reclamemos también que se expongan con pena las lanzas con las que se causa agonía en las guerras y las rencillas. Balcones engalanados desde los que nos lavamos nuestras manos, cuando desde una patera se oye un grito desesperado».

Tradiciones

Por otra parte, Álvaro Antón entonó una defensa a las tradiciones y oficios locales como el de palmerero, «cuando sube a lo que está vivo para atarlo y encapucharlo hasta que todo queda en negro… pero baja con la certeza de que de la penumbra brotará algo puro y nuevo». Se trata de aquella palma blanca que con pasión y destreza los artesanos hacen llenar de luz un Domingo de Ramos declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Del mismo modo, con su alocución mandó una invitación al mundo para que quien quiera no sólo venga a disfrutar de la Semana Santa ilicitana, si no que participe en ella. «Para que vengas de donde vengas, traigas contigo tus tradiciones y tus raíces, para que traigas el acento andaluz de tu madre y el rosario aragonés de tu abuela; para que traigas las costumbres murcianas o levantina de tu padre y los rezos extremeños o castellanos de tu abuelo, para que traigas contigo tus pesares y también tus empeños... ¡Tráetelo!, ¡Tráetelo todo y cruza la puerta de Santa María donde está ella! … ¡No toques! …, que esa puerta siempre está abierta… Tráete todo lo que eres y ofréceselo a ella».

Se transportó al pasado para recordar a seres queridos que ya no están y conforman la película de su vida, y la de tantos cofrades. Por eso habló de reencuentro en la plaza, «esa en la que nos encontramos con el amigo que vemos de primavera en primavera. Plaza, en la que volvemos a toparnos con el niño que fuimos cuando la atravesábamos vistiendo una vesta, plaza en la que volveremos a saludar a la abuela que nos esperaba en una silla sentada; …plaza en la que volveremos a coger la mano a nuestro abuelo para que nos compre nuestra primera palma blanca.

Si bien, también enfatizó que en esa misma plaza podían dar se desencuentros «cuando el ilicitano que sufre agonía no encuentra Fe, sino angustia. …cuando la ilicitana que siente angustia no encuentra esperanza, sino agonía …. desencuentro cuando un alma desolada no encuentra perdón; ni en su caída un paño de santa comprensión… desencuentro del que sangra y no encuentra salud».

Repitió que quedan días para una semana «de palabra y oración, de rezo y pasión, pero también de música y cante, de cultura y… de arte». Y también es la cuenta atrás para que cofradías y hermandades cumplan otra vez su sueño.

Relevo

Remarcó la importancia del relevo generacional y la educación en la fe. Recordó, así, las lecciones aprendidas de cuadrillas de salesianas, alumnos de carmelitas y jesuitinas «que desde el colegio que enseñó a mi madre a ser cristiana y buena, están enseñando ahora a sus nietas a dibujar con gubia de barroco sevillano e ilicitano el rostro del que espera paciente una coronación de desprecio de un mundo de espinas». Minutos antes del sentido rezo del Padre Nuestro reivindicó que siga existiendo una transmisión de los valores de la Semana Santa, y que se siga contando por siempre el «cuento ilicitano».