Compromís teme que un informe político “a la carta” impida la cesión de la Dama a Elche

Un informe arbitrario, sin justificación técnica y hecho a la carta para impedir que la Dama de Elche salga del Museo Arqueológico Nacional (MAN) y regrese a su ciudad de origen. Así se ven desde Compromís los distintos documentos que han ido apareciendo desde la Subdirección General de Museos Estatales para argumentar la negativa a que el busto íbero regrese territorio ilicitano. Al margen de mostrar su oposición a las conclusiones del informe, con la presencia del senador Carles Mulet en Elche, el grupo municipal de Compromís también ha hecho una propuesta, bajo el nombre de “Declaración de L’Alcúdia”, para aglutinar la postura común de los grupos locales a favor de la cesión definitiva de la Dama. Este anunció llega una semana después de que, en el último pleno municipal, el partido nacionalista se votara en contra para evitar la reprobación del ministro de Cultura, Miquel Iceta.

Mulet ha comenzado su intervención en Elche expresando su malestar por el desigual trato que ha recibido la Dama ilicitana en comparación con la de Baza, cuyo retorno sí fue aprobado por la Comisión de Cultura del Senado. “Solo hemos cambiado el nombre de Elche por el de Baza y la moción no salió adelante porque el el Partido Popular no la secundó”, ha apuntado el senador antes de poner el foco en el informe: “El Gobierno nos respondió el 15 de marzo que el 8 de febrero se había creado un grupo de trabajo por diversos técnicos. Al mismo tiempo se publicó un informe con muchas contradicciones”.

Uno de los puntos que más chirría para Compromís es que todo lo que aparece en estos documentos lo hace en condicional. Para la formación también resulta llamativo, cuanto menos, que en los escritos se le dé valor a argumentos que juegan a favor de la continuad de la Dama en el MAN, como es la climatología de Madrid, pero que se omitan otros que no interesan para justificar la cesión a Elche, como el de la contaminación en la capital española. “Hablan de la climatología como si el busto estuviera a la intemperie y no en una vitrina. En cambio, la contaminación no le afecta. El documento resalta lo que interesa y, lo que no, lo oculta. Son consideraciones genéricas sin ningún soporte técnico y sus conclusiones son contradictorias. Es un informe político que se ha difundido en plena polémica sobre la Dama”, ha añadido Mulet durante su comparecencia en la ciudad ilicitana.