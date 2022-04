«Con la magia busco que el público se crea la ilusión de que las cosas imposibles ocurren»

Por tener tiene hasta un circo de pulgas en una maleta, donde todo ocurre con pulgas imaginarias. Un día decidió dejar la fotografía profesional y hacerle caso a su corazón: hacer magia. A este ilicitano de alegría contagiosa le encanta atraer gente a los teatros, pero no tiene reparos en actuar desde en una convención internacional de móviles hasta en cualquier colegio.

¿Desde cuándo ejerce como mago?

Profesionalmente desde hace 15 años. Empecé en 2006 o 2007. Tengo 52 años y he estado como 30 años siendo público. Considero que tengo una ventaja y que es que muchos magos no tienen la visión de espectador, porque están haciendo magia desde los 7 o 10 años. En mi caso empecé tarde, lo que me hace ver un espectáculo de magia con una doble visión, la del mago y la del público.

¿Y cómo empezó?

En mi familia había un primo mago, pero nunca le pregunté. Siempre hemos visto magia en casa y siempre he tenido la inquietud. Sobre el año 2000 me empezó a picar la curiosidad, comencé a hablar con gente y leer libros sobre magia. También me metía en internet y en foros de magia y aprendía cosas, hasta que con el tiempo vi que lo que más me gustaba era la magia infantil.

¿Aparte de la infantil también hace otro tipo de magia?

En verano hago magia para familias, actuó en hoteles, en convenciones, para adultos... hago magia con cartas, con monedas, con el móvil... pero la que más me gusta es la que hago para los niños. Tengo, por ejemplo, espectáculos de animación lectora, enseño geografía de forma didáctica con la magia… El caso es que todos empezamos con las cartas, ahí está todo: transformaciones, desapariciones, apariciones, etcétera, y vas cogiendo soltura. Lo cierto es con lo que más me divierto es con la magia infantil, soy muy «chiquillero».

Como usted bien dice es el público más difícil...

El público adulto, por educación, si observa algo, algún fallo, no te lo dice, pero el niño es exigente: te va a decir que se aburre, si ve algo en algún truco te lo va a señalar... Tienes que recoger ese feedback y saber utilizarlo también en el espectáculo. Por ejemplo, yo siempre me presento diciendo que soy mago, viajero y calvo y los niños, a partir de ahí, ya dicen, por ejemplo: «¡ah, pues mi tío es calvo, así que es mago también!...» eso hay que saber introducirlo, saber llevarlo cuando estás haciendo tu espectáculo, como cuando los niños te interrumpen con cualquier ocurrencia.

¿El número que se lleva a un campeonato para ganar el primer premio debe ser inédito? ¿Cuánto tiempo se puede tardar en preparar un número de magia?

El espectáculo que presenté es el de un cocinero que hace magia con tomates y al final se le va de las manos y aparecen tomates por todos lados. Se me ocurrió hace nueve años y lo he puesto en escena en colegios y en otros lugares. Es decir, no es nuevo, pero llevo años puliéndolo, transformándolo, quitando cosas que no funcionan y añadiendo otras. En definitiva, para el concurso, en el que debes montar un número que no dure más de diez minutos, lo presentado fue fruto de trabajo de nueve años. Y además te tiene que avalar una sociedad mágica, que es como si dijéramos una asociación cultural, que existe aquí en Elche, y a la que debes presentar antes tu número para lograr ese aval.

¿Tenía alguna intuición de que podía ganar en su categoría en el XXXVII Congreso Mágico Nacional celebrado recientemente en Almussafes?

Yo me presenté por un lado porque estoy pensando en que mi espectáculo tiene todas las cosas que debe tener un número de magia infantil. Pero también voy con la perspectiva de que lo vean los 500 magos que hay allí y que luego me contraten en teatros y festivales. Yo concursé el jueves y hasta el sábado no es la entrega de premios. Entonces desde el primer momento veo que a la gente le ha gustado y luego un miembro del jurado me dice que le ha gustado, y otro, y otro y así más gente. Y en la entrega de premios el tercer y segundo quedaron desiertos y cuando te dan a ti el primero flipas. También es una responsabilidad muy grande porque estás actuando ante magos que admiras.

¿Qué es para usted la magia?

La magia es que la gente se asombre por lo imposible, y eso que las personas nos asombramos ya por bien poco, es muy difícil porque tenemos muchos impactos. Yo lo que quiero es que cuando la gente vaya al espectáculo que se olvide de todo lo demás, que se sorprenda y se divierta, que se crea la ilusión de que las cosas imposibles ocurren.

¿Se puede vivir de la magia?

Yo vivo de esto. Se puede si te lo tomas en serio, con pasión, pero no se puede ser mediocre. He sido 30 años fotógrafo publicitario. Hace diez años dije: no soy feliz con la fotografía, y me ha costado, porque hay que seguir pagando las facturas. Hay que currar mucho. En verano me hago 4.500 kilómetros, auténticas palizas de coche. Te tienes que dedicar en cuerpo y alma.

¿Cuando se gana un reconocimiento de estas características llegan más contratos para actuar?

Sí, de todas todas. Cuando se gana un premio nacional de magia en España todos los meses hay festivales de esta disciplina y las galas están compuestas por los ganadores, por lo que normalmente te van llamando para que actúes aquí también. Sí, suele repercutir.

¿Qué es lo que más le gusta hacer dentro de su arte?

Lo que más me gusta es hacer magia en colegios. Hay veces que tengo tres pases para niños. Yo en los colegios soy feliz. Y tal vez lo que menos me gusta son los hoteles porque la gente no paga por el espectáculo: se lo encuentra allí y a lo mejor en ese momento no tiene ganas. Todo lo que sea magia en colegios me encanta. También te digo que a veces haces un truco de magia y lo de dentro es más bonito incluso que lo que se ve.