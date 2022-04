La agencia del territorio pide a 217 municipios un diagnóstico de las viviendas en suelo no urbanizable

Una «fotografía fija» de las viviendas que más de 217 municipios de la Comunitat tienen en suelo no urbanizable. Es lo que quiere contar sobre la mesa la Agencia Valenciana de Protección del Territorio antes de agosto. El organismo autonómico que lleva un mes trabajando desde el centro de Elche se ha propuesto acelerar cuanto antes el trabajo para empezar a determinar qué edificaciones pueden regularizarse y cuáles no se podrán salvar de la sanción y del derribo. Se calcula que entre las tres provincias hay 350.000 viviendas en situación ilegal.

Con esta pretensión, la entidad va a requerir a los ayuntamientos que le han delegado ya sus competencias su colaboración para poder contar con un diagnóstico por comarcas con el fin de restaurar la legalidad en los casos que sea posible a través de obras con las que los propietarios de las viviendas minimicen su impacto ambiental, según el gerente de la agencia, Manuel Civera. Para empezar, el organismo dependiente de la Conselleria de Obras Públicas cuenta con seis trabajadores y a partir de mayo pretende incorporar otros doce funcionarios más, de los que la mitad serán inspectores que trabajarán en las capitales de las tres provincias y no en Elche.

El objetivo del organismo es contar este año con una plantilla de 22 empleados y para llegar a 35 tendrán que recurrir a una bolsa de arquitectos y de abogados, algo que se espera conseguir superado el primer año de funcionamiento de la agencia. Para poder dar cabida a todos, será necesario buscar otra sede más grande, ya que la actual se abrió con la intención de que fuera provisional.

El conseller de este departamento, Arcadi España, aseguró en su visita este martes a las oficinas de la calle Solars que el propósito es «seguir creciendo en personal y en tramitación de expedientes, tanto de disciplina urbanística, como de minimización de impacto». Como el procedimiento para regularizar una vivienda es relativamente nuevo , según el responsable autonómico, la agencia ha editado ya una guía informativa para los ayuntamientos y para los particulares, con tal de que puedan saber qué obras realizar.

Desde contar con acceso rodados, depuradoras estancas, toma de agua potable y de luz y un sistema de recogida de residuos son algunos de los requisitos que exige la administración autonómica a las viviendas anteriores al año 2014 que estén en suelo no urbanizable para poder ser legales.

«Hay una realidad que hay muchas viviendas fuera de ordenación que incumplen la integridad en el paisaje, que no depuran las aguas residuales ni tienen conexiones, y que tienen que tener una actuación porque para los propietarios no es cómoda porque no pueden tratar con normalidad su situación o para las herencias de sus hijos o para pagar los tributos», aseguró Arcadi España para definir el porqué han ofrecido «esta ventana de oportunidad que va a marcar un antes y un después para el territorio de toda la Comunidad Valenciana».

Un territorio «complejo»

El alcalde, Carlos González, volvió a ensalzar el valor descentralizador que tiene la apertura de esta agencia autonómica en Elche, anunciada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, hace un año en un municipio que precisamente es uno de los que más viviendas irregulares se estima que hay dadas las características de su territorio.

El primer edil definió la estructura territorial de Elche como «compleja» por «sus 326 kilómetros cuadrados de extensión, uno de los más grandes que hay de la Comunidad y de España, con 30 pedanías en las que coexisten núcleos de población de más de 8.000 habitantes con pequeños núcleos de 80». El regidor socialista defendió el trabajo realizado hasta ahora en disciplina urbanística en la ciudad, descartó que haya habido dejación de funciones y reconoció que «durante mucho tiempo ha habido tensión entre los intentos del Ayuntamiento en gestionar una materia tan compleja y la dinámica de la sociedad ilicitana».