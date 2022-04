El alcalde de Elche dice que lo que más se parece a un convento es un hotel

La protección del convento de las Clarisas como Bien de Interés Cultural (BIC) está por ahora en manos del equipo de gobierno de PSOE y Compromís, que a su vez trabaja para convertir el edificio municipal en un alojamiento hotelero que permitiría garantizar su restauración porque, según ha defendido el alcalde, Carlos González, lo que más se parece a un convento es un hotel. La Concejalía de Urbanismo, en manos del PSOE, es la que tiene que remitir todavía el informe reclamado por la Conselleria de Cultura para poder incoar el expediente y comenzar con un proceso administrativo que podría retrasar los planes de los socialistas para darle un giro radical a la joya arquitectónica en ruinas que costó 5,7 millones de euros a las arcas municipales.

Según el departamento autonómico, dirigido por Vicent Marzà, hasta que no se incoee el expediente de BIC y se publique en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana no puede aplicarse el artículo 33 de la ley del Patrimonio Valenciano que conlleva la suspensión del otorgamiento de licencias municipales, un precepto que le sirvió al PP esta semana para acusar al ejecutivo local de que se está saltando la ley. Mientras tanto, la Conselleria está esperando a que el Ayuntamiento mueva ficha. Ante la solicitud de aumentar la protección del convento formulada por un particular el pasado mes de febrero, los Servicios Territoriales de Alicante enviaron un requerimiento al Ayuntamiento de Elche para que justifique cuáles son los valores patrimoniales excepcionales del bien que lo hacen merecedor del BIC (actualmente es Bien de Relevancia Local) y, de momento, no han recibido esa documentación.

El regidor socialista ha querido este miércoles defender que están haciendo un cumplimiento "estricto y riguroso" de la ley del Patrimonio Valenciano para "otorgar la máxima protección" a las Clarisas y al mismo tiempo ha puesto en valor el objetivo municipal de posibilitar un cambio de uso del suelo modificando el Plan General para que, tras una "escrupulosa restauración", se abra un hotel. El expediente que acaba de aprobar la junta de gobierno y que se votará en el próximo pleno para conseguir ese objetivo, cumple, en palabras de González, "al pie de la letra la ley" y, según el primer edil, el PP "está retorciendo el espíritu y la letra del artículo 33 la ley del Patrimonio Valenciano". En este sentido, los socialistas se acogen a otro párrafo que no mencionaron los populares para defender su argumento: la Conselleria competente en materia de cultura, autorizará las actuaciones mencionadas cuando, a la vista de los criterios de aplicación directa dispuestos en la presente ley y de la normativa específica de protección, si la hubiere, se aprecie que no perjudican los valores del bien que motivaron la incoación del procedimiento.

Carlos González se refirió a este precepto para insistir en que esto no impide que se pueda cambiar el uso del suelo en el Plan General porque no "hay ningún tipo de perjuicio para el inmueble en el cambio de uso de educativo-cultural a uso servicios. No hay ninguna circunstancia que perjudique los valores patrimoniales que tiene el inmueble". Tras dar estos argumentos, el alcalde incidió en otra ida para seguir justificando su apuesta por ceder el inmueble histórico y municipal a una empresa privada para que lo explote como alojamiento. "El uso más respetuoso con la estructura, la función originaria del inmueble y con su morfología es el hotelero", dijo, además de añadir que "el convento es la actividad más similar a la actividad hotelera".

Con todo ello, para González, la estrategia que está siguiendo el principal partido de la oposición es la de "obstaculizar una decisión que tiene un amplísimo apoyo entre los sectores socioeconómicos de la ciudad, que conlleva la recuperación del patrimonio y la revitalización de la actividad turística en la ciudad". Y es más, responsabilizó de nuevo al PP del estado de ruina en el que se encuentra el edificio que está en manos del Ayuntamiento desde hace 14 años. "No fue rehabilitado en su día por la falta de pericia de un gobierno que dejó perder una subvención de 3,3 millones de euros", reprochó.