Un plan de movilidad al que tanto le cuesta moverse

A finales de marzo se anunció, por la Consellería de Política Territorial, la exposición pública del Plan de Movilidad Metropolitana del Área Alicante-Elx. Es un documento de trabajo al que aún le queda un largo recorrido para ser definitivo. Recordemos que ya hace seis años, el 31 de marzo de 2016, se anunciaba que la Consellería sacaba a concurso público la redacción del mismo.

El objeto era atender los temas de movilidad urbana (en coordinación con los municipios) e interurbana entre las 8 poblaciones que integran la denominada Área Metropolitana Alicante-Elx, con una población estimada de 750.000 personas.

La definición del área a estudiar peca, como casi siempre, de un repetido defecto: primar la centralidad de Alicante ciudad y considerar a Elx sólo como un municipio más, importante evidentemente, dentro de un conjunto que abarca las comarcas del Baix Vinalopó y L’Alacantí. Aunque la relación Elx-Alicante sea muy importante, también es cierto que Elx mantiene una relación muy intensa con gran parte de la Vega Baja y poblaciones del Vinalopó como Aspe, Elda, etc. que quedan marginadas del Plan.

"Es de esperar que este Plan, aun con el retraso que llega, aporte soluciones viables y se lleven a cabo"

El objetivo declarado del Plan es loable: aumentar el uso de los medios públicos de transporte sobre los privados. La realidad nos dice que, en el conjunto del área, el 85% de los viajes se hace en vehículos privados. Se aspira a aumentar el uso público en un 40%. Téngase en cuenta que se contabilizan 1,7 millones de viajes diarios en la zona. De ellos el 68% en vehículos motorizados y el resto andando o bicicleta. El problema es importante y es correcto buscar soluciones urgentes. Y, en Elx, en muchos casos este problema está agravado. Es de esperar que este Plan, aun con el retraso que llega, aporte soluciones viables y se lleven a cabo. Gran parte de las propuestas, por otro lado, dependen directamente del Estado ya que, muchas de ellas, son de mejoras en infraestructuras ferroviarias y, ahí, lo que más tenemos son promesas, tantas que hasta se podría para un tren antes que mejorarlo.

El Plan reconoce la situación en la que Elx, en temas ferroviarios, se encuentra y recoge propuestas súper-prometidas: Conexión con el aeropuerto con la variante por Torrellano; Duplicación y electrificación de la vía Alicante-Elx; Conexión con el apeadero del AVE en Matola; Apeadero en el Parque de Torrellano. Todo ello suena muy bien si no fuera porque el disco está casi rayado de tanto oírlo. El Plan, que no destina presupuesto a ello, prevé que el plazo de ejecución podría ser hasta de 10 años. Como intención que no quede. Con plazos similares anuncia las plataformas reservadas para BRT (bus especial), extensión del TRAM, la Ronda Sur la deja para los próximos 5 años. En definitiva, un refrito de promesas que, hasta ahora, no han pasado de ahí ante la escasa atención que se le hace a Elx desde Valencia o Madrid.

Y, mientras sólo nos dedican proyectos y promesas, al contrario que en otras ciudades cercanas, el problema en Elx se agrava: El estudio describe el problema de la accesibilidad al Parque Empresarial de Torrellano: El 94% de sus viajes allí se hace en coche particular, mientras que con el autobús público sólo lo hace menos del 3% de los casos. Si existiera un TRAM se ahorrarían miles de viajes en coche contaminando, pero parece que es un tema que interesa poco. El Plan nos recuerda la evolución de la movilidad en Elx entre 2008 y 2016: Los viajes motorizados que, en 2008, representaban el 51,02% del total pasaron a representar el 63,05% en 2016 y, en cambio, los efectuados en medios públicos pasaron del 9,91% al 9,03 en ése período, todo a peor. Por otra parte, los viajes efectuados en bicicleta pasaron del 0,36% al 1,44%. Es de suponer que estos datos habrán mejorado con las últimas actuaciones municipales pero, en todo caso, evidencian el atraso en Elx en prácticas de movilidad urbana sostenible.

Esperemos, de una vez, que lleguen soluciones y no sólo proyectos.