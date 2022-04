La Diputación encargará a la UA un estudio para traer el tranvía a Elche

La Diputación provincial encargará a la Universidad de Alicante un estudio para traer el tranvía a Elche. La idea que tiene la institución es que conecte la Avenida de la Libertad con algunos barrios y el Parque Empresarial. Esta sería la primera fase, ya que la propuesta es que en otras sucesivas llegue el servicio a pedanías como Torrellano, al aeropuerto, Santa Pola e incluso Alicante, para completar el área metropolitana.

Así lo ha anunciado este sábado Carlos Mazón, presidente de la Diputación, primero en un encuentro ante 200 simpatizantes del PP de Elche, y después a los medios frente al Mercado de la Palma Blanca de la Plaça de Baix, con tal de promover el Domingo de Ramos ilicitano, fiesta de Interés Turístico Internacional.

Si bien, Mazón ha matizado que este estudio no es competencia de la Diputación pero que se realizará de forma inminente, después de que la Generalitat no haya realizado hasta la fecha ningún informe de viabilidad o estudio previo sobre la posibilidad de traer el TRAM, asegura el presidente del órgano provincial, y a pesar de las demandas de empresarios y agentes sociales sobre el servicio.

"Más fácil no se lo podemos poner a la Generalitat. Se están acabando las excusas que Puig tiene con Elche para reconocer la deuda histórica. Pondremos encima de la mesa el estudio para que vuelva a decir si cumple o no cumple con la deuda histórica que Elche merece", ha reprochado el presidente de la institución.

Tilda de "incomprensible" que Elche no tenga hasta la fecha este servicio, por lo que entiende que es otra de las grandes deudas con la ciudad porque recrimina que el Consell sólo está realizando "inversiones ordinarias".

Mazón confía en que este servicio no es un gasto si no una inversión para mejorar la movilidad de los vecinos, en particular hacia el Parque Empresarial donde trabajan más de 8.000 personas.

Carlos Mazón asegura que este estudio estará listo antes de acabar la legislatura y espera que se tenga en cuenta por el gobierno de la Generalitat. También se ha comprometido a ejecutar el proyecto si en 2023 el PP gobierna en la Comunidad Valenciana.

Palacio de Congresos

Sobre el proyecto del futuro Palacio de Congresos para la ciudad, Mazón resalta que están en manos del Ayuntamiento para que se prepare la expropiación de los terrenos. "Tenemos el dinero consignado y el presupuesto en marcha y el proyecto encaminado a la espera del siguiente paso". Desde la Diputación esperan que en los próximos días se firme el protocolo definitivo.

"Ya hemos puesto los cuatro millones a disposición y más de 250.000 euros para poner en marcha el proyecto. Está aprobado por el pleno de la Diputación y los presupuestos, que por cierto están aprobados con el voto en contra del PSOE".

Tras las declaraciones Carlos Mazón ha recorrido el mercado de palma blanca junto a Pablo Ruz, presidente del PP en Elche y otros ediles populares de la corporación local así como con diputados provinciales de su partido. También se ha solidarizado con los artesanos de la palma.