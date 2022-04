El Ayuntamiento de Elche amplía a los polígonos industriales el control de los vados que no pagan la tasa

Cinco meses después de que el Ayuntamiento pusiera el foco en 450 vados de Elche que no pagan la tasa, un 25% ha accedido a ponerse la placa y a abonar la correspondiente tarifa, que en algunos casos es de 300 euros al año. La campaña de regularización sigue en marcha y en las próximas semanas se extenderá a los polígonos industriales y a zonas residenciales del término municipal.

En total, hay 4.500 vados que sí que cumplen con sus obligaciones fiscales y permiten a las arcas públicas recaudar 1,2 millones anuales. El objetivo municipal, según la edil de Gestión Tributaria, Patricia Macià, es que no haya «agravio comparativo con los que pagan. Estamos siendo flexibles porque comunicamos que si está haciendo un uso de la acera para que entren los vehículos hay que poner un vado para pasarles la liquidación y si no es así les pedimos que también nos lo notifiquen y lo demuestren», señaló la concejala. La responsable de este departamento descartó «ir a por zonas concretas o ir a malas porque no se les sanciona y tampoco tiene carácter retroactivo».

Estamos siendo flexibles porque comunicamos que si está haciendo un uso de la acera para que entren los vehículos hay que poner un vado para pasarles la liquidación

El servicio de Inspección Municipal comenzó en noviembre a comunicar a propietarios de viviendas y de negocios que se había detectado un posible vado no autorizado y que, por ello, comenzaba un procedimiento para darles de alta de oficio en el padrón. Las cartas llegaron a la urbanización de La Portalada y a diversas calles del casco antiguo y de El Raval. Como ejemplo, vados de la calle Teniente Ruiz, Velarde, Calvia y Manacor son los últimos que han accedido a poner la placa a las puertas de sus garajes. La campaña también se ha extendido a las pedanías como Perleta, La Marina, El Altet y Torrellano. Después de Semana Santa, el Ayuntamiento se dirigirá a zonas industriales como el Parque Empresarial y a Salades y a urbanizaciones importantes como la de Bonavista, donde se prevé que haya un buen número de casos.

En esas misivas, el servicio municipal informa a los afectados que van a liquidarles la tasa correspondiente y que disponen de 15 días de alegaciones. Asimismo, el Ayuntamiento advierte a los vecinos que hay una ordenanza fiscal reguladora de esta tasa por utilizaciones privativas por entrada de vehículos a través de aceras. Les informan que hay un precepto por el que el Ayuntamiento puede dar de alta de oficio a los titulares de locales que no hayan solicitado la preceptiva autorización, sin prejuicio, además, de las sanciones que pudieran corresponder por las infracciones administrativas correspondientes. También ha instado el Ayuntamiento a que estos vecinos soliciten la licencia de vado pertinente.

La normativa municipal que regula esta cuestión y las tasas que hay que pagar entiende por «vado» en la vía pública toda modificación de estructura de la acera y bordillo destinada exclusivamente a facilitar el acceso de vehículos a locales situados en las fincas frente a las que se practique. Asimismo, específica que los vados de uso permanente permitirán la entrada y salida de vehículos, durante las 24 horas del día, y frente a los mismos no podrá ser estacionado vehículo alguno, ni siquiera el de su titular. En el caso de las viviendas, la ordenanza recoge que la licencia de vado se concederá a viviendas unifamiliares con menos de tres vehículos.

Reticencias

En el caso de la Portalada, sus vecinos, se mostraron contrarios con la petición municipal porque consideran que no se trata de garajes sino de accesos a sus viviendas y el promotor de la urbanización no preveía que fueran parkings, llegaron a poner el asunto en manos de un abogado para tratar de frenar los requerimientos.

En este residencial llueve sobre mojado porque en 2010 el Ayuntamiento ya trató de hacerles pagar a más de un centenar de residentes la tasa de vado por entrar con sus vehículos a sus casas. Sin embargo, éstos también alegaron y acabaron archivando el asunto, hasta ahora.

Rechazaron pagar esas tasas de oficio porque ni siquiera tenían la licencia del vado solicitada. Y el Ayuntamiento aceptó las alegaciones de los afectados porque reconocieron que había defectos en la tramitación, pero ahora han sido muchos los que no se han librado de esta obligación.