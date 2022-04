En Elche se diagnostica un nuevo caso de párkinson cada seis días

Con motivo del Día Mundial del Párkinson que se conmemora hoy 11 de abril, el Servicio de Neurología del Hospital General Universitario de Elche, coordinado por el Dr. Jordi Alom, ha dado a conocer que atiende a cerca de 600 pacientes de párkinson.

Se trata del número total de pacientes tratados en primeras consultas y seguimiento pero los especialistas también han explicado que cada año diagnostican entre 50 y 60 casos nuevos de la patología.

Los pacientes de párkinson son atendidos en las consultas especializadas que el hospital dispone en la Unidad Integral Ambulatoria.

Párkinson

La enfermedad de párkinson es una enfermedad neurodegenerativa que cursa tanto con síntomas motores (temblor, lentitud, rigidez, alteración de la marcha) como con síntomas llamados “no motores” (alteración del olfato, del sueño, síntomas ansioso-depresivos, dolor, fatiga, astenia y síntomas cognitivos, entre otros).

Es importante reconocer estos síntomas no motores, porque como apunta la Álvarez, responsable de la consulta específica de párkinson del Hospital General Universitario de Elche y vocal del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la SEN, “sabemos que cinco, o incluso diez años antes de que el paciente perciba los síntomas motores, pueden ya presentar alteraciones no motoras relacionadas con la enfermedad, como la alteración cognitiva, depresión, trastornos del sueño, pérdida del olfato, trastornos gastrointestinales, pérdida de audición…”.

Además, estos síntomas no motores son a veces más incapacitares que el temblor o la lentitud, signos clásicamente asociados al párkinson, y es importante plantear un tratamiento cuanto antes.

Independientemente de cuales sean los primeros síntomas, los motores se terminan por hacer visibles en casi la totalidad de los pacientes, y aparecen las fluctuaciones motoras hasta en el 80% de los pacientes antes de los 5 años del inicio de los síntomas. Es lo que se denomina ON /OFF, que hace referencia al estado en que el paciente se encuentra bien (ON), y que alterna con periodos de empeoramiento de los síntomas (OFF), en el mismo día.

El párkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, tras la enfermedad de Alzheimer, y se estima que más de 150.000 personas padecen la enfermedad de Parkinson en España. De acuerdo a su incidencia, cada año unos 10.000 españoles empiezan a desarrollar los síntomas de esta enfermedad, cifra que se prevé en aumento debido al progresivo envejecimiento de la población y las mejoras en cuanto al diagnóstico.

Es más frecuente que aparezca a partir de los 60 años, pero aproximadamente un 15% de los nuevos casos que se diagnostican cada año corresponden a personas menores de 50 años.

La causa del párkinson sigue siendo desconocida y se considera como el resultado de una combinación de factores ambientales en individuos genéticamente predispuestos, excepto en las formas hereditarias, que son una minoría. Se han descrito más de 20 mutaciones asociadas a la Enfermedad de Parkinson, particularmente relevantes en los pacientes más jóvenes.

Respecto al tratamiento, debe ser individualizado, según las características propias de cada paciente. En este sentido, las unidades o consultas especializadas como la del Hospital General Universitario de Elche tienen un papel crucial.

“No contamos aún con tratamientos curativos, pero sí muchas opciones para mejorar los síntomas y calidad de vida del paciente, de ahí la importancia de consultar cuanto antes ante la sospecha de esta enfermedad. Existe una gran variabilidad de recursos disponibles para al tratamiento de los síntomas motores de la Enfermedad de Parkinson, entre los que se incluyen distintos enfoques farmacológicos y no farmacológicos”, asegura Álvarez.

“Afortunadamente, existen muchos esfuerzos orientados a la investigación para conocer la causa y nuevas terapias en Parkinson, tanto farmacológicas como quirúrgicas. Cada vez se perfeccionan más estos procedimientos, y en los próximos meses contaremos con nuevas formulaciones de algunos fármacos que ayudarán a mejorar muchos síntomas de nuestros pacientes”.

Los profesionales de las consultas de Neurología del Hospital han elaborado un vídeo en el que hablan de la patología y desmienten los falsos mitos que hay en torno a ella.