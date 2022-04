14 de abril, día de reivindicación democrática

Mañana, 14 de abril se conmemoran 91 años desde la democrática y legalmente constituida, la llegada de la República al gobierno del Estado Español. A pesar de su corta duración ya que, a los cinco años de su implantación, sufrió un golpe de estado de militares rebeldes que provocó una Guerra Civil, que duró tres años, y que dio paso a una Dictadura que duró 40 años, la República significó una gran esperanza para las clases populares de nuestro país.

Los avances en derechos democráticos fueron espectaculares, empezando por conseguir el voto para las mujeres, cosa de la que yo como mujer de izquierdas estoy doblemente satisfecha. Las políticas en educación, ciencia, separación Estado-Iglesia, reforma agraria, derechos sindicales y laborales, etc. fueron muy esperanzadores para las clases más desfavorecidas y, en una España tan desigual, provocaron el golpe franquista poco después para impedirlo.

Ahora, cuando se están produciendo tantas guerras en el mundo (Ucrania, por desgracia, no es la única) es necesario más que nunca gritar NO A LA GUERRA, pero a todas, no hay guerras buenas y guerras malas. Las guerras son un fracaso que, además siempre pagan los mismos, y también hay unos beneficiarios ocultos que son las que las promueven y se enriquecen y, a la cabeza de ellos, los fabricantes de armas que han descubierto un filón.

Hemos de mostrar nuestra solidaridad con todos los que sufren estos conflictos. Pero no puede haber solidaridad de primera y de segunda. Contrasta mucho la atención a los refugiados ucranianos, que la necesitan, con la escasa, por no decir hostilidad, con la que se recibe a otros que también huyen de conflictos. Parece que dependa de quién los promueve, así es la atención que reciben los afectados y eso nos parece discriminatorio e intolerable.

Desde el sindicato comarcal de Pensionistas del Vinalopó-Vega Baixa de CC OO hacemos un llamamiento a la búsqueda de la paz, con un alto el fuego inmediato en todas las guerras y trabajar por un mundo de justicia y solidaridad universal que respete los derechos humanos de todos y destierre la guerra para siempre.

Por eso, aprovechamos esta efeméride para recordar la barbaridad que supuso la guerra civil española y homenajear a las víctimas de un conflicto que no buscaron y que sufrieron por defender al gobierno legalmente establecido, siendo fusilados al poco de terminar la guerra tras vergonzosos procesos sumarísimos.

Esas personas, hoy tristemente de actualidad por la polémica sobre la fosa común a la que fueron arrojados, merecen ser recordadas porque dieron su vida por una España mejor y más justa, más democrática y socialmente avanzada. CC OO Pensionistas, cuyos miembros en gran parte han vivido la represión del franquismo, ha organizado una serie de actos para recordar la fecha de la proclamación de la II República Española y el sacrificio de tantos trabajadores-trabajadoras y sindicalistas inocentes.

Por un lado, hemos solicitado al Ayuntamiento, como desde hace unos años venimos haciendo, que el día 14 sea izada en uno de los balcones del mismo, la bandera tricolor de la República como recuerdo de la misma, al igual que se hace con otro tipo de actos. Solicitud que, por cierto, nunca ha sido aprobada ni siquiera contestada.

Por otro lado, y previa solicitud al Ayuntamiento, hemos obtenido el permiso para hacer un acto simbólico en la tapia del Cementerio Viejo (lugar del fusilamiento). Consistirá en hacer, sobre unas tablas previamente colocadas y desmontables, un mural tipo grafiti conmemorativo y también se visitará la fosa común depositando un ramo de flores sobre ella, así como se leerán poesías y comunicados sobre dichos hechos.

Recordaremos esta injusticia cometida para evitar que vuelva a ocurrir, y llamamos a la ciudadanía preocupada por la situación a que nos acompañe el próximo día 14 de abril, a las 11 horas, en la puerta del Cementerio Viejo de nuestra ciudad.