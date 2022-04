Asaja exige a la consellera Mollà que "se disculpe o dimita" por un desliz sobre las naranjas

Perdón o dimisión. Los representantes de los agricultores de la provincia de Alicante han exigido responsabilidades inmediatas a la titular de la Conselleria de Agricultura, Mireia Mollà, en un comunicado después de que haya trascendido un vídeo en el que demuestra su "completo desinterés", en palabras de José Vicente Andreu, presidente de ASAJA Alicante, por diferenciar y por defender el producto estrella de la agricultura valenciana, la naranja. El incidente que ha producido la airada reacción de los colectivos agrícolas se produjo hace unos días en el certamen más importante de Europa, celebrado en Berlín, fundamental para las relaciones de los empresarios de la fruta y la verdura fresca con los grandes mercados internacionales.

El video, difundido ampliamente por las redes sociales, se aprovecha del audio de una conversación de carácter privado en la que participan, en tono distendido, Mollà junto al presidente Puig. A esta hora, la consellera ilicitana no ha realizado comentario alguno sobre lo ocurrido en Berlín, mientras las asociaciones de agricultores se muestran muy enfadadas en un año, precisamente, donde ven que la naranja no ha tenido ni precio ni, consideran, tampoco defensa por parte de la Conselleria de Agricultura, teniendo que ver cómo nada parecía frenar las importaciones de otros países, que no tienen ni tantas obligaciones fitosanitaria ni controles como las valencianas, asegura Asaja, y que han tenido que competir con este producto de importación incluso dentro de nuestra Comunidad.

Durante las últimas semanas, agricultores que no han recogido el fruto, porque les es más caro que lo que va a cobrar por él, han hecho públicos numerosos videos por las redes sociales en las que explican cuál es la situación por la que atraviesas, cuál es el precio del cultivo y lo que reciben a cambio de los intermediarios y cómo las grandes superficies no les permiten unos precios dignos para poder seguir trabajando, que es en definitiva a quienes acusan porque afirman que se abastecen de otros mercados y que, incluso, en los lineales aparece como naranja valenciana aquella que no lo es. El video de Mollà ha encendido y mucho los ánimos en este sector.

"Es un desliz muy grave que tiene como trasfondo que la máxima autoridad en agricultura de la Comunidad Valenciana no respeta ni el sector ni su producto estrella", sostiene José Vicente Andreu.

"Mollà ha cometido un desliz muy grave porque revela que en el fondo no respeta el sector", apunta Andreu, quien recuerda que la consellera es "la máxima autoridad en agricultura de la Comunidad Valenciana" y que el fruto por el que ha demostrado "absoluto desinterés y desconocimiento" es "el producto estrella de nuestro sector agrario". "Si no está dispuesta a defender nuestros productos ni a pedir disculpas a los productores por el lamentable espectáculo que ha dado, debe dimitir.

"No nos sentimos representados por la señora Mollà", continúa el presidente de ASAJA Alicante. "Sobre todo cuando muchos agricultores tienen que ver cómo sus naranjas se quedan en los árboles por una campaña pésima de bajos precios mientras escuchan estas palabras de la consellera".

La grabación del vídeo, difundido hoy por varios medios de comunicación, se produjo en el stand de una empresa valenciana durante la feria Fruit Logistica, celebrada la pasada semana en Berlín.

¿Qué se ve en el video?

En el video aparece Mollà junto al president de la Generalitat, Ximo Puig. Un empresario, al parecer, de máquinas exprimidora de frutas les acerca unos vasos con zumo de naranja. Nadie sabe si esas naranjas son valencianas y uno de ellos hace este comentario al que Mollà, en tono jocoso, comenta: "¿Naranja de Valencia? Eso no lo digas, di que sí que son y ¡au!, nadie lo va a comprobar.