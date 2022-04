Cofradías de Elche empiezan a suspender procesiones del Miércoles Santo por las lluvias

Elche está registrando este miércoles unas fuertes rachas de lluvia por lo que queda en el aire que puedan celebrarse algunas las procesiones de este Miércoles Santo. Si bien, ya hay cofradías y hermandades como Pasión y Merced que han suspendido su estación de penitencia para hoy, que tenían prevista la salida a las 20 horas desde la Parroquia de San Juan.

Explican que tras una reunión convocada por la Junta Mayor se ha tomado esta determinación "porque existe una situación meteorológica muy adversa con una previsión de lluvias persistentes para toda la tarde/noche, por lo cuál nos hemos visto forzados a tomar esta decisión tan complicada para todos", indica la hermandad en un comunicado.

La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades está deliberando qué pasos tomar, aunque todavía no hay nada claro. Tal y como le han transmitido algunas cofradías a este diario la situación está tensa porque hay cofradías que optan por ser prudentes y esperar media hora antes de la salida para no cancelar definitivamente la procesión, mientras que otros están por la labor de suspender porque entienden que la situación meteorológica no mejorará de aquí a la tarde.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registra una media de precipitaciones del 100% para este Miércoles Santo hasta la medianoche. Ya hay municipios como Orihuela que han confirmado la suspensión de las procesiones como la de la Mayordomía de Nuestro Padre Jesús Nazareno así como la de la Santa Cena y el Lavatorio, según el portal Mete Orihuela, que avisa de probables chaparrones, con pausas o treguas entre medio, incluso abriéndose claros y habiendo ratos de sol.

Las cofradías ahora se encuentran en un profundo debate pues saben que deben estar completamente seguros de sacar los pasos a la calle para evitar que las inclemencias del tiempo dañen el patrimonio religioso. En Elche hay miles de personas volcadas en la Semana Santa y temen que no podrán salir si continúa así el tiempo.