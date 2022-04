«Estar siempre pegado a la pantalla es una nueva manera de sumisión»

¿Qué asuntos trata en su libro Metafísica de la pereza?

Es un ensayo que pretende teorizar sobre el trabajo hoy y los malestares que se derivan de él. No sé si somos capaces de imaginar otras formas de vida que no se estructuren con los mismos valores que el trabajo: productividad, eficiencia, rentabilidad, competitividad... Estos valores lo han colonizado todo, desde nuestras relaciones afectivas hasta el ocio, pasando por el ámbito familiar. La vida parece que solo merece la pena cuando tenemos objetivos, podemos cumplir los sueños y nos convertimos en empresarios de nosotros mismos.

¿Cuáles son las consecuencias de todo lo que expone?

Estamos más sometidos que nunca, porque en todo momento estamos trabajando, invirtiendo nuestro tiempo, compitiendo, tratando de sacar el mayor rendimiento, consumiendo... Esta es la perversión de la sociedad neoliberal. Hay una frase que dice que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esta sentencia me inspira porque determina que nuestra imaginación es capitalista y no podemos pensar más allá de esto. Hay artistas o personajes de película que han reivindicado que la pereza no tendría que ser criticada.

¿Cómo está afectado esto a la salud mental de la población?

Hay un capítulo del libro que está dedicado al cansancio y a los malestares de la sociedad: el estrés, la frustración, el burnout, la sensación de ser un fracasado, de sentirse muerto por dentro, de no llegar nunca a lo que se quiere... El capitalismo nos necesita cansados. Esto tiene sus derivados en la salud mental, que da paso a problemas como la depresión o el suicidio. Para ello el capitalismo también cuenta con una industria de psicofármacos para los problemas mentales y de aplicaciones para regular el descanso.

¿Cómo se puede corregir la problemática a la que alude?

Las soluciones a estos problemas siempre se presentan de forma individual. Es el individuo el que se culpa a sí mismo por no tener tanta fuerza como los demás, por estar cansado. La culpa es individual, cuando se trata de un problema estructural. Tratamos de silenciarlo y ocultarlo. Cuando se suspende en el colegio, por ejemplo, se piensa que no se ha aprovechado la oportunidad que se nos ha dado. La sociedad nos obliga a someter el cuerpo y la vida al trabajo y estar cansado se ve como algo negativo.

En otros artículos también ha hablado de desafiar la tiranía digital, ¿en qué consiste?

La tecnología digital forma parte de la configuración dinámica del trabajo y de la productividad neoliberal. Una de las cosas más importantes es mantener a la población estresada y excitada. No trabajamos a través del control y el deber de uno mismo, sino de la excitación de las aplicaciones. Por eso parece que el trabajo debe ser la pasión de todas las personas. Los medios también buscan grandes titulares para mantener el nivel de estrés y convertirnos en adictos al móvil.

¿Esto es lo que provoca que nos pasemos todo el día conectados a alguna pantalla?

Estar siempre pegado a una pantalla es una nueva manera de sumisión. Pasamos el tiempo produciendo y consumiendo información y pendientes de estímulos viciados. Eso nos lleva a estar enteramente disponibles, gestionado perfiles en Instagram o TikTok, atentos al WhatsApp de la oficina o al correo electrónico. No paramos de hacer cosas a la vez. Se produce una sensación de scrolling infinito y de constante novedad. Y siempre hay que ser simpático, alegre y obediente.