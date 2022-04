El Pont del Bimil·lenari necesita reparar la losa bajo la rotonda y compactar el subsuelo

El Ayuntamiento de Elche ya tiene un informe definitivo sobre qué le pasa al Pont del Bimil.lenari y por qué desde hace 13 años (desde 2009) se vienen produciendo de forma cíclica soc avones en la rotonda donde está la pila que sostiene la infraestructura, agujeros que han ido apareciendo en los últimos años de forma cada vez más habitual y en menor tiempo desde que se realizara la anterior reparación. Las conclusiones del estudio realizado por Laboratorio de Ingeniería y Medio Ambiente SA ha resuelto que el origen de los baches se debe a la baja compactación del terreno que rodea la pila, que es un contrapeso de 18 metros de altura, realizado en hormigón, que se encuentra enterrado para soportar las tensiones de la infraestructura.

A ello se ha unido otro factor para explicar esas deformaciones que se ven sobre la calzada pues sobre esta pila existen unas losas, denominadas de transición, que cumplen la función de dar consistencia al espacio sobre la calzada (en este caso, la rotonda de vehículos). Los técnicos, desde el primer día, no encuentran más motivos y el informe ha venido a ratificar lo que desde hace prácticamente un año se sospecha.

Estas losas, dicen los estudios geotécnicos, quizá también se han roto porque se hicieron en su momento de un grosor insuficiente para aguantar pesos y presiones o bien por esa falta de compactación del terreno que habría causado que se quedaran sin un soporte, con cientos de vehículos circulando a diario por la superficie y generando vibraciones que habrían desencadenado la rotura de la misma por su falta de consistencia y el paso inexorable de los años.

Aunque el informe es final y obliga al Ayuntamiento de Elche a tomar decisiones ya y de manera urgente, según confirmó a preguntas de este diario el portavoz de gobierno, Héctor Díez, este es solo un diagnóstico que tendrá que confirmarse cuando se realicen dichos trabajos. ¿En qué consistirían? Los técnicos municipales, que ya han dado su opinión sobre las conclusiones del informe, consideran que, por un lado, hay que sustituir o reparar las losas de transición (de la que existen dos); y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones del terreno de relleno bajo las mismas, que igualmente rodea la pila, a fin de compactarlo. Ahora bien, hasta que no se abra el subsuelo, se compruebe el estado de la losa y se excave hasta ese terreno que rodea el gigantesco contrapeso no se podrán confirmar estas hipótesis. El portavoz municipal admitió que la obra no solo es compleja sino urgente y que el Ayuntamiento ya baraja la posibilidad de que tengan que cerrarse dos de los cuatro carriles del Pont del Bimil.lenari para facilitar los trabajos que, no olvidemos, se desarrollarán sobre la rotonda de acceso, situada junto a la calle Cauce. Héctor Díez, quien fue muy cauto, dijo que a priori está descartado cerrar el puente durante el tiempo que duren las obras de reparación. El Ayuntamiento ya baraja varias soluciones para resolver este problema de comunicaciones.

En cualquier caso, los técnicos han aconsejado proceder a la extracción del terreno y realizar una recompactación del material de relleno que fue colocado en su día. También se comprobará el estado de la losa y si, como parece más que probable estén rotas, sustituirlas total o parcialmente. El Ayuntamiento de Elche sacará el proyecto de ejecución y la obra asociada en un único acto administrativo. Es decir, quien se adjudique una cosa deberá realizar la otra. Todo ello porque así lo permite la Ley de Contratos y por la urgencia. Para que esto sea posible, hay que licitar ya un anteproyecto que marque las directrices. El mismo se va a encargar a la consultora FHECOR, con amplio bagaje a nivel nacional. Además, hace 22 años proyectó el puente y ejerció la asistencia técnica durante su construcción. El contrato de dicho anteproyecto está valorado en 18.029 euros y deberá estar listo en un mes. ¿Qué costará la reparación? Eso es una de las grandes interrogantes que no se conocerá hasta que esté ese anteproyecto. Ahora bien, también va a depender de lo que se encuentre en el subsuelo del puente. Los técnicos han asegurado que la pila no se mueve, que era lo que más podía preocupar.