Los verdaderos motivos por los que la Santa Cena no salió este lunes en procesión en Elche

Hasta cierto punto cansados de que la gente se haga eco de rumores, o critique sin conocer, o vaya diciendo que la Hermandad de la Santa Cena de Elche no tiene costaleros suficientes y que por eso no salió en procesión este Lunes Santo en Elche, la entidad ha decidido hacer pública una carta, fechada a finales de febrero de 2022 y con destino a la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Elche, en la que expone sus motivos por los cuales no es que no puede salir, sino que ha decidido no salir, no procesionar por voluntad propia, básicamente por responsabilidad, por cuestiones de salud pública. Y además, esta decisión no se ha tomado en las últimas horas o días, sino que se avisó con bastante tiempo de antelación y, en consecuencia, así queda plasmado en el programa de actos de la Semana Santa ilicitana 2022.

El caso es que la mencionada hermandad comunicó a la Junta Mayor que, tras celebrar una reunión extraordinaria, y en especial con los costaleros, se decidió no realizar su estación penitencial este 11 de abril por varios motivos. Recorridos y horarios de las procesiones de Semana Santa en Elche En primer lugar, por la voluntad unánime de sus costaleras y costaleros al considerar que existe un riesgo sanitario que es inherente a la situación generada a raíz del covid. Seguidamente, se exponía en la carta que se había dado el paso de no salir "al creer firmemente que no se dispone de tiempo suficiente para prepararse con las garantías necesarias". En este punto, desde la hermandad se explica que con las restricciones existentes y vigentes en aquel periodo apenas podían realizar cuatro ensayos, algo, a su juicio, totalmente insuficiente. No hay que olvidar el trono de la Santa Cena es el más pesado de todos los de Elche, que se lleva a hombros de medio centenar de costaleros que tienen que soportar hasta cerca de las once de la noche aproximadamente unos 1.500 kilos de manera prácticamente continuada. Y es que muchos llegan al final de la procesión exhaustos e incluso a punto de marearse o de vomitar tras el gran esfuerzo. En tercer lugar, la hermandad comunicó a la Junta Mayor que no podía comprometerse a que durante todo el recorrido procesional, los costaleros no se quitaran en ningún momento las mascarillas para poder respirar, máxime cuando van debajo y tapados todo el rato por los faldones, todo ello en un ambiente muy cargado. La Santa Cena se fija como reto completar las tallas del paso en seis años "Y por exponerse a una concatenación de circunstancias que no están en las manos de ninguna hermandad resolver, y privar de garantías de salud pública a nuestra Estación de Penitencia, es por todo ello que esta hermandad informa que Dios mediante y creyendo firmemente en que ya tendremos una completa normalidad, efectuará su próxima salida procesional en la tarde del Lunes Santo de 2023, en su horario y recorrido habitual, cumpliendo así su cometido con la Semana Santa ilicitana y su ciudadanía", según se recoge en la mencionada carta fechada el 23 de febrero de este año. 5 En cualquier caso, la hermandad viene exponiendo desde el pasado dos de abril sus imágenes en el Altar Mayor de la parroquia de San Juan hasta que acabe la Semana Santa. Y hoy Lunes Santo, en este templo y a las 20 horas, se celebrará una misa en honor del paso de misterio, que representa a Jesús con los apóstoles en la Santa Cena, y al finalizar la banda El Cautivo de Oliva realizará un concierto.