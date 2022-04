«En Ucrania hay crímenes de guerra, pero queda un trecho hasta hablar de genocidio»

¿Por qué habla del caso de Ucrania como un epítome internacional?

Ucrania es digamos una etapa en ese proceso de descomposición del sistema ideado en 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial en la que la carta de las Naciones Unidas salta por los aires y las normas fundamentales internacionales son ignoradas. Este sistema fue aguantando como pudo hasta los años de la Guerra Fría y después tomó un derrotero muy equivocado por la pretensión de transformar el derecho internacional en un orden imperial de EE.UU, al descomponerse la Unión Soviética y caer el pacto de Varsovia. Cualquier gran potencia, especialmente si tiene armas nucleares, se siente con derecho a resabiar unilateralmente sus propias políticas con intereses.

¿El fin del conflicto está cerca?

Partamos de la hipótesis de que Rusia no puede perder ni ganar la guerra, por lo tanto seguirá ocupando territorios que son formalmente ucranianos, y que no tiene capacidad Ucrania para recuperar. Rusia tampoco puede ir más allá de un control territorial selectivo que podría fijarse justamente en la parte oriental de Ucrania y al sur en lo que hace a las zonas ribereñas del Mar de Azov y el Mar Negro. Puede ocurrir que una vez Rusia pueda consolidar su posición en esos territorios se prepare y se acepte un alto el fuego.

Hablamos de una larga negociación...

Digamos que se daría una situación de armisticio como durante decenios hemos vivido en las dos coreas. Ni Rusia va a oltar esos territorios, si puede conservarlos por la fuerza, ni Ucrania va a reconocer por un tratado que los ha perdido, entiendo que lo que se va a producir en algún momento es un armisticio, unos arreglos de seguridad y una larguísima negociación que al cabo del tiempo con una especie de referéndum en poblaciones ocupadas por Rusia pueda dar pie a algún tipo de formalización, va a ser una realidad en el terreno.

¿Rusia se responsabilizará de la guerra?

Evidentemente cuando se negocia con el agresor no va a hacerse cargo de la factura de la reconstrucción de ese país, por lo tanto, entiendo que vamos a pasar en un tiempo determinado a una fase de tregua, con un alto el fuego, un armisticio en el que Rusia conservará aquello que ya ocupa, y habría que ver la relación que pueda tener a futuro Rusia con aquellos que están abasteciendo y financiando Ucrania, ya se verá en términos políticos según los intereses de cada cual.

¿Se veía venir todo lo que está ocurriendo?

Ya apuntaban ciertas cosas, tengamos en cuenta no las referencias más inmediatas sino las mediatas. Lo que ha ocurrido no se si era previsible, pero sí posible. En primer lugar porque cuando termina el pacto de Varsovia realmente la Alianza Atlántica debió haber concluido su vida. Quizás la OTAN debió desaparecer y negociarse un sistema de seguridad europea inclusivo de Rusia y de todos los países que habían sido parte del pacto de Varsovia, no una transacción de antiguos miembros del pacto a la OTAN. Estamos simplemente desplazando mil kilómetros al este la nueva frontera securitaria de unos frente a otros.

¿Qué mecanismos faltaron?

Siempre se necesita un enemigo, e iba a ser evidentemente Rusia, por tanto la gran mesura que cabía hacer en aquellos años es que no fuimos capaces de arbitrar, a pesar de tener un organismo que podía haberse desarrollado como era la Organización de seguridad y cooperación de Europa, que aún está por ahí desarrollando tareas menores. Ese fue el embrión de un sistema de seguridad colectiva. Pero se optó por ampliar la ley de alianzas atlánticas, con lo cuál la mejora de seguridad en los países que agrupa el pacto de Varsovia, que no forman parte de la URSS, se pudo ver reforzada.

Los acontecimientos de la Historia hicieron que no hubiera una marcha atrás...¿no?

La posibilidad de que un país tan eslavo e identificado con Rusia a lo largo de la historia como Ucrania pudiera formar parte de la alianza atlántica encendió todo tipo de alarmas y advertencias. En 2014 se vio como Crimea era absorbida por Rusia y tres días antes de la agresión a Ucrania, Rusia reconocía como independientes las repúblicas de Donetsk y Donbas. En efecto se podía haber considerado que una continencia de la Alianza Atlántica en su expansión al este habría permitido evitar esta situación.

Digamos también que Ucrania ha estado ciertamente desprotegida...

Esta situación se habría mirado desde otro punto de vista si Ucrania no hubiese cedido sus armas nucleares a Rusia hace años, no hubiese sido agredida. Es inquietante porque cualquier estado que pueda verse en una circunstancia similar tratará de buscar el arma atómica para protegerse de cualquier agresión.

¿Se puede hablar de genocidio lo que está ocurriendo?

Soy partidario de mantener la calificación de genocidio para comportamientos genuinamente genocidas. Creo que no se debe banalizar ese término porque cuando se usa indebidamente acaba siendo asumido por la opinión pública como algo corriente. Aquí lo que hay son crímenes de guerra y vulneración de derechos humanos. De ahí al genocidio hay un trecho al que no se ha recurrido, porque ninguna parte desea acabar con el grupo humano que significa la otra parte. Evidentemente hay crímenes internacionales muy graves como son los crímenes de guerra, por lo tanto el derecho humanitario como el derecho de los derechos humanos están sometidos a una clara infracción por parte de Rusia, y espero que no por parte de Ucrania.

Al margen de la estrategia de anexión de terrenos, ¿es también una guerra económica?

El aspecto económico es secundario en este momento, es un tema de percepción de seguridad. Rusia está percibiendo que la alianza atlántica cada vez era más atrevida. Y no han sido capaces con Rusia de elaborar un sistema en el que todos se sintieran seguros. En la OTAN se optó por una política de expansión y realmente ha dejado de ser una gran defensiva para ser una organización con intereses globales y velando por sus propios fines al margen de las Naciones Unidas.

¿Ha fallado esta organización?

Naciones Unidas está haciendo una tarea muy útil e interesante en el ámbito de la asistencia humanitaria, pero lo que es el papel fundamental de impedir y reaccionar eficazmente frente a las agresiones...La asamblea general carece de competencias para ir más allá de declaraciones, tiene un valor simbólico más que operativo. Creo que hemos perdido 40 años en no construir un sistema de seguridad colectiva, porque no se aprovechó la circunstancia. EE.UU optó en lugar de liderar el mundo en querer ser emperador del mundo. Sembró la semilla por la que luego han circulado otras grandes potencias. La acción de Rusia es súper condenable, es una agresión pura y dura de libro, que además va unida a vulneraciones de derechos humanos y crímenes internacionales, pero se debe recordar que es una parte de un continuo de agresiones.

¿Podríamos estar a las puertas de una tercera guerra mundial?

No hay que descartar ese riesgo. Se está tratando de que Ucrania resista en ese embate a los rusos sobre su territorio, y alargar el conflicto con grandes sacrificios humanos y materiales de Ucrania. No hay intervención directa para evitar que esto se convierta en una guerra mundial de grandes potencias, que con armas nucleares supondría incluso la desaparición de una parte del planeta. Una vez escribí que el orden mundial del futuro podría inspirarse en los chimpancés, donde hay un chimpancé que finalmente triunfa y domina a los demás, pero en este caso concreto siendo todos chimpancés atómicos lo que ocurre es que nadie puede dominar al otro si no que los chimpancés, macacos, monos y titiriteros vamos a ir en el mismo saco. Se requiere una enorme prudencia en este momento.

¿Cree que la Unión Europea está jugando un buen papel ante la situación?

La UE está utilizando en definitiva sus esfuerzos en ir en línea con la Alianza Atlántica, hay un solapamiento claro, cada una toma sus medidas pero todo va en la misma dirección. Lo que se está haciendo es correcto y absolutamente legal. La UE está tomando contramedidas no armadas, teniendo derecho a hacerse, y se quiere evitar la extensión del conflicto y un holocausto nuclear. Hay medidas no armadas como suministro de armas, logística, recursos económicos, tratamiento de refugiados, personas desplazadas, sanciones con objeto de hacer más dificultosa la contienda o la expulsión de agentes diplomáticos del país agresor. Creo que no se debe castigar a las personas por el tratamiento belicoso de sus países, a menos que estén directamente implicadas en él.

¿Están saliendo mal parados los estados miembros?

Hay muchas medidas que tratan de apoyar la legítima defensa de Ucrania. Luego la Unión Europea es una perdedora clara en el conflicto porque debió elaborar por sí misma su propia política de seguridad y no ser subordinados de lujo de la Alianza Atlántica, de EE.UU. El depender ha hecho que no hagamos ningún esfuerzo real para garantizar un sistema de seguridad europeo, inclusivo de Rusia. Ahora resulta que con todas las circunstancias que vivimos esa seguridad va a ser imposible y vuelve a Europa lo que llaman la paz fría o una nueva guerra fría.

Si en lugar de Biden hubiera estado Trump al frente de los EE.UU, ¿las cosas hubieran sido igual?

Es echar mano de una auténtica bola de cristal, con Trump todo era sorprendente. Él tenía una magnífica relación con el señor Putin, quiere decir que con Trump esto podría haber ido en cualquier dirección, sería una cosa bastante difícil de precisar. En cuanto a los excesos verbales, Biden no ha quedado a la «zaga», porque como presidente en algún momento tendrá que tener relaciones con el líder de Rusia, no se si Trump habría sido tan parlanchín.

Polonia exige más sanciones a Putin. ¿Tendrá consecuencias?

Es explicable que sean especialmente beligerantes en el deseo de ir más y más allá, pero es cierto que posiblemente las consecuencias negativas del conflicto las padecieran ellos, no hay que excitar demasiado al oso ruso, ya está bastante excitado.

¿Le parece correcta la cobertura mediática que está teniendo la guerra?

Se le está dando una gran repercusión, merecida, creo que la actitud española frente al conflicto en Ucrania es muy correcta y solidaria y debe seguir siendo así, pero si uno empieza a hacer comparaciones, que son odiosas, en otros conflictos actuamos de una manera más discriminatoria. No quiero decir más cosas porque podría ensombrecer la ayuda que merecen los ucranianos, pero deberíamos reflexionar sobre nuestra actitud frente a los prójimos, cercanos y no tan cercanos.

Recientemente usted ha realizado una declaración firmada sobre el Sáhara junto a otros profesores de Derecho Internacional. ¿Qué impacto tiene la nueva posición aliada con Marruecos del gobierno de Pedro Sánchez?

La asociación o la integración bajo una autonomía del Sáhara en Marruecos es una opción como puede ser la independencia u otra que por libre referéndum los saharauis decidan. La critica a la posición recién adoptada por el gobierno español se hace, no en si misma porque considere que la autonomía dentro de Marruecos es la solución más realista o eficaz, si no porque no la ha introducido en un proceso de libre determinación. No es lo mismo decir que el pueblo saharaui tiene derecho a defender su destino, y que al hacerlo es una de las opciones que puede seguir. Eso es una cosa completamente conforme con el derecho internacional y otra es simplemente decir que una autonomía es la posibilidad más realista ignorando el marco de la libre determinación. No se puede ignorar esa mención expresa a que el pueblo saharaui decida su destino.

Pero la inclinación en apoyo al gobierno de Marruecos, ¿en qué beneficia a España?

En principio la percepción que tiene cualquier ciudadano español sobre el asunto es que hemos hecho esta modificación de conducta no tanto por convicción si no por debilidad, y esa debilidad nace de la dependencia y el carácter reactivo de nuestras políticas, porque estamos sometidos a una provocación permanente en temas migratorios, temas de reivindicaciones de plazas de soberanía en el norte de África, el tema de limitación de espacios marinos en la costa que enfrenta Canarias con el Sáhara y Marruecos. Es un conjunto de elementos en el que no llevamos la iniciativa, y luego también hay otros temas como la importación, exportación, presencia económica de España en Marruecos, productos marroquíes que pasan por España a mercados más en los Pirineos... Son un conjunto de cosas que hacen que nuestra forma de actuar sea reactiva y no activa. Marruecos, y es sólo una apreciación, nos lleva a donde quiere.