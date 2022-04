El CEU quiere adelantarse a las universidades públicas e implantar Odontología en Elche cuanto antes

Al margen de que supondría una colaboración inédita entre las dos universidades públicas de la provincia, el ofrecimiento de la Universidad Miguel Hernández (UMH) a la Universidad de Alicante (UA) de poner en marcha de forma conjunta los grados de Odontología y Logopedia tiene otras implicaciones. Una de ellas afecta directamente al CEU Cardenal Herrera, ya que la institución privada lleva años trabajando para incorporar Odontología a la cartera de carreras que ofrece. Desde el propio CEU aseguran que el posible acuerdo entre la UMH y la UA no varía un ápice su hoja de ruta y que se siguen dando los pasos para poder contar cuanto antes con la titulación, con el plazo más optimista en el inicio del curso 23/24.

La irrupción de la pandemia sí que ha supuesto un contratiempo en la planificación del CEU, ya que la crisis sanitaria ha obligado a frenar todos los trámites administrativos. Con todo, la institución privada centra sus esfuerzos en estos momentos en conseguir la necesaria certificación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), imprescindible para convertir en una realidad el propósito de contar con Odontología.

Movimientos en el centro

La incorporación de nuevas carreras también tiene sus implicaciones en la propiedad de algunos de los edificios más importantes del centro de Elche. Una vez que la UMH va a instalar su sede en la zona histórica de la ciudad en el local que hasta finales de septiembre del año pasado ocupó el BBVA en la Plaça de Baix, uno de los inmuebles que está en el aire es el que dejó libre Zara en la calle Trinquet en el verano del año 2020. Desde que el CEU hiciera público su interés por adquirir el edificio que en su momento ocuparon los históricos Cines Capitolio, siempre ha defendido que su objetivo era que la titulación de Odontología se impartiera allí.

En el entorno del ente académico confirman las intenciones, a la vez que aseguran que el reloj no juega en su contra a la hora de implantar Odontología y cerrar la adquisición del edificio que dejó libre Zara. «La estructura de estos estudios no obliga a invertir en laboratorios en el primer curso, ya que las materias que lo componen son teóricas. No tenemos prisa por contar con un espacio específico», informan desde el CEU, a la vez que aseguran que están trabajando en otras alternativas al inmueble de la calle Trinquet si, finalmente, no llegan a un acuerdo con el grupo que encabeza Amancio Ortega.

Segundo curso

A partir del segundo año de la titulación sí que se tendrían que contar con unos recursos físicos más específicos. Ese es el momento en el que el CEU considera que debe tener cerradas sus nuevas instalaciones en el centro de Elche. Mientras tanto, cuando consiguiera Odontología haría un reajuste de los espacios con los que cuenta en sus dos sedes actuales en la ciudad, la de la plaza de los Reyes Católicos y la de Carmelitas, en la que la institución invirtió más de 2 millones de euros el pasado 2020 para realizar una reforma integral y adaptar el centro a la docencia online.

El rector del CEU, Vicente Navarro de Luján, asegura sobre los planes para implantar Odontología que «hay que hacer frente a una burocracia tremenda y costosa». «Nos extraña mucho que no nos digan que sí porque no supone un riesgo económico», añade.