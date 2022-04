Expertos analizan en el CEU de Elche la transformación digital de las administraciones tributarias

La transformación digital de las administraciones tributarias y cómo afecta a los ciudadanos de la UE es el principal objetivo de la conferencia internacional que ha organizado la Universidad CEU Cardenal Herrera. Durante dos días, se expondrán los posibles beneficios y riesgos del uso de las tecnologías disruptivas en los procedimientos tributarios y cuáles son los nuevos derechos del contribuyente en este escenario digital. Tecnologías como blockchain, análisis de big data, minería de datos, Internet de las cosas, realidad virtual, inteligencia artificial (IA) y técnicas algorítmicas forman parte de los procesos e instrumentos al servicio de la Administraciones Pública.

“Pero, también, sus implicaciones políticas, socioeconómicas, legales, culturales e, incluso, su aceptación por parte de los ciudadanos”, asegura Álvaro Antón, investigador del CEU y organizador del encuentro. Es innegable, reconoce este especialista que lidera el panel de expertos del proyecto internacional Jean Monet Digitalization of tax administrations in the EU, financiado por la Unión Europea, que se está produciendo un avance hacia una Administración Publica data-driven.

Para los expertos que participan en esta conferencia, el impacto real de tales tecnologías y las formas en que pueden alterar el panorama existente en el ámbito de la recaudación tributaria son, en gran medida, desconocidas. “Por ello, la implementación de estas tecnologías disruptivas en las Administraciones Públicas requiere una evaluación exhaustiva de su impacto”, advierte Antón.

Todo enfocado a mejorar la gestión de los datos de los contribuyentes y apoyar sus decisiones administrativas desde una triple perspectiva: la optimización del proceso de cumplimiento de obligaciones y la lucha contra el fraude fiscal, la mejora de la información y la asistencia al ciudadano.

Sin embargo, esta transformación digital también puede tener un impacto en el ordenamiento vigente y ser fuente de conflictividad, reconoce Antón. “En general, muchas Administraciones Tributarias de la UE también están utilizado tecnologías disruptivas para implementar un modelo reactivo basado en la recopilación y procesamiento masivo de datos de transcendencia fiscal para detectar el fraude. Por ello el proyecto Jean Monnet “Digitalization of tax administrations in the EU parte de la premisa de que la validación de las estrategias de digitalización por parte de las Administraciones Tributarias no puede limitarse a constatar su viabilidad técnica y su eficiencia en términos de recaudación y detección del fraude. “Hay que tener presente que los cambios esenciales en los social frameworks y mechanisms no suelen producirse sin consecuencias”, apunta Antón.

Además, las estrategias de digitalización entre los Estados de la UE tampoco han ido acompañadas de estudios sobre los impactos que ésta puede tener. “Por un lado, en los contribuyentes y los actores tradicionales del sistema tributario. Y, por el otro, tanto en los ordenamientos jurídicos y políticas fiscales vigentes como en la propia Administración Tributaria entendida en su dimensión jurídica pero también, humana. Aspectos, estos últimos, que consideramos primordiales para asegurar que esta transformación sea verdaderamente justa y sostenible”, concluye Antón.

Estas son las razones que han motivado el análisis por parte de los investigadores participantes en esta conferencia internacional, donde se presentarán los resultados de sus documentos de trabajo. Un encuentro en el que ya hay más de 100 inscritos procedentes de administraciones tributarias y organismos públicos europeos e internacionales, universitarios e investigadores y abogados de despachos internacionales.

Los interesados en asistir a la conferencia internacional, que se celebrará en formato online durante los próximos días 25 y 26 de abril, se pueden inscribir, de forma gratuita, hasta el próximo día 24 de abril a las 00:00 horas.