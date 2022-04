El equipo de gobierno niega al PP el borrador del Consell sobre el pago de la deuda

El alcalde, Carlos González, ha optado por mantener en la discreción el borrador del protocolo que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, le remitió para concretar cómo saldará la deuda histórica con Elche por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández, días después de haber deslizado el propio jefe del Consell que estaba liquidada con las inversiones realizadas hasta ahora. El hermetismo llega a tal punto que por ahora el ejecutivo local ha negado al PP facilitar cualquier tipo de información al respecto.

El partido líder de la oposición preguntó hace semanas al Ayuntamiento por el misterioso borrador, tras enterarse de que había llegado a Alcaldía, haciendo valer de este modo, el derecho a la información de los concejales. Sin embargo, se encontró con evasivas porque el equipo de gobierno se justificó en que lo que le estaban pidiendo no «consta en ningún expediente ni archivo administrativo municipal».

Los responsables municipales aludieron a que «información como puede ser la relativa a determinadas cuestiones confidenciales, o de relaciones institucionales, o del ámbito estrictamente político, etc, no se hallaría incluida dentro del derecho de acceso mencionado, al no encontrarse documentada en ningún expediente ni archivo de esta administración, como es el caso, en relación con el documento borrador por el que pregunta». El ejecutivo local le ha reservado al PP el acceso a esta información una vez se tramite el expediente que previsiblemente culminaría con la firma del protocolo de intenciones de la Generalitat Valenciana, para la compensación a Elche por el esfuerzo realizado al facilitar los terrenos para la implantación Universidad. Así se lo ha trasladado el equipo de gobierno al PP, con quien se han comprometido a darle acceso a esta información, como al resto de portavoces de los distintos grupos políticos, además de insertarlo en la web de Transparencia para público conocimiento.

El portavoz del PP, Pablo Ruz, ha criticado al ejecutivo de PSOE y Compromís por «empeñarse en negar información a la oposición. No les bastó con el informe de Cuatrecasas sobre la rescisión del Mercado que se opusieron a entregárnoslo y que una sentencia nos dio la razón». El líder popular se atribuyó el borrador al que le han negado tener acceso a una acción política del PP. «A instancias del Partido Popular se convocó un pleno para reclamar a Ximo Puig ese convenio. Somos nosotros haciendo lo que Carlos González y el PSOE no hace cuando el pleno aprueba pedir a presidente de la Generalitat. Estamos ante un Partido Socialista incapaz de exigir nada y que encima obstruye la labor de la oposición y que encima es fructífera para pedir a Puig que salde la deuda con inversiones extraordinarias y no ordinarias como dijo aquel día que vino a Elche», lamentó Ruz.