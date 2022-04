El equipo de gobierno acusa a la oposición de colapsar el Ayuntamiento con escritos

La teoría de que la oposición está presentando escritos para colapsar el sistema del Ayuntamiento cada vez va cogiendo más fuerza en el seno del equipo de gobierno. Así lo sostiene el edil de Organización, Ramón Abad, tras contabilizar que al PP y a Vox se les pasó el plazo para acceder a las contestaciones de informaciones solicitadas en más de 70 ocasiones desde el pasado mes de septiembre.

Esto ocurre cuando los ediles reclaman documentos o datos a través de la plataforma correspondiente (TAO), pero después no acceden en el plazo estipulado y la notificación de la información acaba caducando. «Es mucho trabajo por parte de los técnicos y a veces de los concejales para contestarles a toda la información que piden para que luego no atiendan a las notificaciones», critica Abad.

El rifirrafe entre el equipo de gobierno y la oposición, sobre todo el PP, por la transparencia municipal se ha convertido en casi una constante a lo largo de este mandato (la última crítica de los populares ha sido porque de momento le han negado el borrador del protocolo de la Generalitat sobre el pago de la deuda). Desde hace solo unos meses, el ejecutivo de PSOE y Compromís cuenta con un sistema, tras los apercibimientos del Síndic de Greuges, para que todos los grupos políticos reciban cada día notificaciones de los documentos que entran y salen del Registro, lo que supone más facilidades para que la oposición pueda tener acceso a la información que se «cuece» en la Administración local.

Desde informes del Gobierno central, cartas a ministros, expedientes, contratos, facturas, documentación de la Agencia Antifraude y un largo etc. está al alcance de los grupos municipales. Sin embargo, esta medida no ha servido para acallar las críticas del PP que ha seguido trasladando sus quejas al Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. La última fue del edil popular, Francisco Javier García Mora, por el retraso en obtener los datos que pidieron en al menos cuatro casos, uno de ellos sobre el asfalto, lo que acabó en otra investigación abierta por parte del Síndic. Frente a este requerimiento, el equipo de gobierno respondió hace unas semanas al organismo en manos de Ángel Luna con un documento justificando la imposibilidad de contestar en un plazo de 5 días naturales al aluvión de escrito ante el colapso que está suponiendo la petición de información por parte de la oposición. El informe presentado por el edil Ramón Abad defiende que el Ayuntamiento ha implantado diversos trámites en la Sede Electrónica municipal, de manera que cada tipo de escrito o petición se canalizara por el cauce adecuado con el fin de que fuera atendida a la mayor brevedad por el departamento, funcionario o concejal responsable. Sin embargo, y tras varias comunicaciones a todos los miembros de la corporación, el ejecutivo local ha detectado que se siguen presentando «muchos escritos a través de formularios o procedimientos que no son los establecidos para ese tipo de petición, lo que origina retrasos y tiempo invertido en comunicarles que debe subsanarse la solicitud, para que pueda dirigirse al responsable de su atención por el sistema de Registro telemático».

Asimismo, Abad ha advertido ante el Síndic que hay concejales que presentan numerosos escritos en los que mezclan peticiones, ruegos, preguntas políticas y solicitud de acceso a expedientes, o información que requiere «una compleja elaboración, así como una cantidad que se puede considerar excesiva (o abusiva) de copias de documentos que precisan de un gran número de horas para su descarga o fotocopiado».

También le ha hecho saber al Defensor del Pueblo que la oposición solicita varias veces los mismos documentos o expedientes, alegando que cuando se los han puesto de manifiesto no han tenido tiempo de revisarlos bien, o que han detectado que faltaba algún documento preceptivo. Ante estas circunstancias y ante el incremento exponencial de escritos recibidos (más de 1.600 en solo un año), el gobierno de PSOE y Compromís ha argumentado que a todos los casos es materialmente imposible contestar en plazo. En este sentido, ha justificado el esfuerzo que se está haciendo desde el Ayuntamiento para contestar a todas las peticiones de acceso a la información, y, han recordado al organismo de Ángel Luna que han contestado al 96% de la información pública solicitada. Y con ello ha defendido la «voluntad de este Ayuntamiento el garantizar en la mayor medida posible el derecho de los miembros de la Corporación a la información pública en los plazos legalmente establecidos».

Más de 100peticiones de un concejal en 2022

Un solo concejal de los trece de la oposición ha realizado durante este año 111 solicitudes de información municipal al equipo de gobierno, según han trasladado PSOE y Compromís al Síndic de Greuges para probar la saturación que está sufriendo el Ayuntamiento con las peticiones de documentos y de expedientes que está realizando la oposición. Según el ejecutivo local, a este edil del PP se le ha contestado con 125 notificaciones.