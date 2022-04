Los médicos reclaman que los planes de estudios no respondan a intereses locales

El permiso de la Generalitat Valenciana para que Medicina vuelva a impartirse en la Universidad de Alicante (UA) 27 años después no ha dejado indiferente a nadie. Las reacciones desde los ámbitos sanitario, político y académico se han ido produciendo en cadena. Entre ellas destacan la del Colegio de Médicos de Alicante, que reclama que los planes universitarios no respondan a intereses locales, sino que ofrezcan una respuesta global a los múltiples problemas que arrastra la sanidad a nivel nacional, y que se han agravado enormemente a consecuencia de la pandemia. O las de los alcaldes de Alicante y Elche, un Luis Barcala que considera que la vuelta de Medicina al campus alicantino es una «magnífica noticia» y un Carlos González que respalda la decisión del Consell, a la vez que apuesta por la cooperación con la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche para evitar produzcan «duplicaciones innecesarias».

«Nosotros lo que creemos es que debe haber una planificación correcta y global de Medicina desde que empiezas a estudiar hasta que te jubilas. Lo que no se puede hacer es fabricar sanitarios para que no tengan salida y crear una bolsa de médicos que no tienen trabajo», lamenta el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Hermann Schwarz. «Hay que adecuar el número de especialistas para las necesidades actuales y a medio plazo en todo el territorio español y escapar de los localismos», añade Schwarz.

El representante de los médicos también considera que la solución pasa por una decisión política que tienen que tomar las administraciones públicas «con el respaldo de los que tienen competencia para ello: el Foro de la Profesión Médica, los sindicatos, los estudiantes, las sociedades científicas...». Schwarz también estima que en una década se jubilarán el 40% de los especialistas que hay actualmente en España. «Por eso no se puede trabajar sin una planificación, moviéndose por intereses locales que responden a determinadas iniciativas. La respuesta tiene que ser global y organizada, lo que no ha sucedido en 20 años», finaliza.

A diferencia del Colegio de Médicos de Alicante, la postura de la patronal española de la sanidad privada es mucho más favorable, como expresa su presidente, Carlos Rus. «En la actualidad hay escasez de profesionales, tanto de Medicina como de Enfermería, por lo que hay que potenciar la ampliación de facultades. La noticia de la UA es positiva y necesaria. El 48% de los hospitales privados están buscando médicos y tienen problemas para encontrarlos, sobre todo en especialidades como Dermatología, Oncología, Pediatría o Anestesiología. Desde nuestra patronal vamos a animar a los centros que están en la provincia a que se vinculen a la UA y opten por la opción de contar con médicos residentes», manifiesta Rus al respecto.

En el caso de los alcaldes, el primero en posicionarse ha sido Barcala. Para el regidor alicantino del PP «es una magnífica noticia que Medicina vuelva a impartirse en la UA porque refuerza considerablemente el gran prestigio que ya tiene el campus», informa C. Pascual. «Cada día comprobamos que la formación de profesionales médicos es una necesidad acuciante en nuestra provincia y una demanda creciente por parte de la sociedad», apostilla Barcala.

Apoyo al Consell

Un poco más al sur, desde Elche, el socialista Carlos González muestra su apoyo al Consell, una postura que puede resultar un tanto sorprendente dada la oposición frontal que ha mostrado la UMH desde el principio a que la UA recuperara Sanidad. El alcalde ilicitano razona así su planteamiento: «Respaldo la decisión del Consell. Entiendo que la era posterior a la pandemia supone un cambio de paradigma en la ordenación de los estudios sanitarios, el propio Ministerio de Sanidad ha pedido una ampliación del número de plazas. De ahí que la Generalitat se abra a que la UA pueda impartir Medicina».

Al margen de apoyar al Consell, González sostiene que «en una provincia con casi dos millones de habitantes y un extraordinario dinamismo económico y social hay capacidad para dos facultades de Medicina, si bien la nueva situación exigirá gestionar desde la cooperación entre ambas universidades, para evitar disfunciones y duplicidades innecesarias». Como último argumento, el alcalde de Elche indica: «Creo que en la situación presente es una buena decisión para todos los actores, universidades, estudiantes y docentes, y, en especial, para los ciudadanos, destinatarios últimos de esta decisión».

El presidente del Consejo Social de la UA, Adolfo Utor, estuvo presente ayer en el acto en el que el presidente Ximo Puig anunció el regreso de Medicina al campus alicantino. Utor aplaudió la decisión adoptada por el Consell y señaló que «con este anuncio ganan todos, la sociedad y las siete comarcas de la provincia de Alicante, ya que, por fin, se alcanzan los niveles de formación similares a los de la media nacional».

Ciudad de Alicante

En la ciudad de Alicante se han producido más reacciones favorables al regreso de Medicina a la UA, entre ellas la del PSOE local. Los socialistas alicantinos afirman que «Puig ha arreglado la decisión arbitraria que tomó Eduardo Zaplana cuando era presidente de la Generalitat Valenciana». Miguel Millana, secretario general del PSOE de Alicante subraya que «como siempre pasa con el PP, en esa decisión primó un intento de sacar rédito político en un enfrentamiento con un rector, en vez de perseguir el bienestar y la formación de los profesionales sanitarios. ¿Quién recupera el desaguisado del expresidente? La respuesta es el socialista Puig».

Por último, los miembros vecinales y sectoriales de las Juntas Municipales de Distrito de Alicante se congratulan de la aprobación por parte de la Generalitat de la implantación de Medicina en la UA. «Desde las Juntas hemos apoyado esta oportunidad, no solo para muchos estudiantes que se veían obligados a trasladarse a centros remotos, sino para aumentar el prestigio de nuestra Universidad. Agradecemos las gestiones de la consellera Carolina Pascual y de todo su equipo, al tiempo que felicitamos al gobierno rectoral de la UA y sus predecesores por esta iniciativa exitosa», indican en un comunicado.