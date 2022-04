La UMH guarda silencio y sus alumnos creen que formar más sanitarios les condena al paro

«Ya hemos hablado mucho de este tema y mira para qué nos ha servido...». Este era un pensamiento generalizado ayer en el campus ilicitano de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Por ello, el equipo rectoral optó por guardar silencio y no entrar a valorar en caliente una noticia que ha sido recibida como un mazazo. Desde la Delegación de Estudiantes del grado de Medicina sí que analizan las implicaciones que tiene que la Universidad de Alicante recupere la titulación. Los futuros sanitarios que se están formando en el campus de Sant Joan d’Alacant creen que la decisión de la Generalitat les condena a un paro forzoso o a tener que marcharse al extranjero. Del mismo modo, auguran una saturación en los hospitales de la provincia ante el mayor número de estudiantes que tendrán que realizar prácticas, lo que mermará la calidad de la atención al paciente.

«Es normal que a la gente le resulte atractivo que haya más plazas de Medicina porque salimos de una pandemia y suena bien. Pero esto es una idea muy simple, es como pensar que, si imprimimos más dinero, seremos más ricos. Formar más médicos nos condena al paro y una emigración forzosa», denuncia María Sánchez, de quinto curso del grado de Medicina en la UMH, en representación de la Delegación de Estudiantes. «Esto también derivará en una mala atención al paciente por el overbooking de alumnos que se va a producir. Yo, en los cinco años de carrera que llevo, no he podido asistir a un parto, por ejemplo. Y para un paciente no debe ser agradable someterse a un tacto rectal rodeado de estudiantes», añade Sánchez.

Desde la Delegación de Estudiantes también consideran que los hospitales de la provincia ya están ocupados por la Facultad de la UMH. «Para los estudiantes de Medicina no es un drama entrar un año o dos más tarde a la carrera de Medicina. Pero llegar a un hospital que esté repleto de estudiantes o tener a pacientes mal atendidos sí que es un drama», añade Sánchez, antes de compartir una última reflexión: «El problema es que muchas veces se piensa que Medicina es la cumbre del prestigio de una universidad y eso supone un error».

Reunión en Madrid

El rector de la UMH, Juanjo Ruiz, se encontraba ayer en Madrid, donde asistió a una reunión de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Aunque Ruiz no quiso entrar en valoraciones, recientemente sí que había expresado su rechazo a que se ampliara el número de plazas para estudiantes de Medicina, como propuso el Ministerio de Sanidad: «Crear nuevas facultades sería un problema mayor. Lo que hay que hacer es prestigiar a los profesionales médicos. Pensamos que son privilegiados y muchas veces trabajan en condiciones que no son adecuadas».

El decano de la Facultad de Medicina de la UMH, Antonio Compañ, también ha expresado en reiteradas ocasiones su rechazo a la ampliación de las plazas para estudiantes: «Nos sorprende que el Ministerio de Sanidad pida ampliar un 10% el número de matriculados sin contar con el apoyo de los demás. Hacen falta soluciones en conjunto. Los decanos creemos que es una medida que tiene que ser analizada por todos. El problema del déficit de especialistas no se resuelve incrementando el número de estudiantes».