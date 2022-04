El palacio de congresos se mueve a ritmo de elecciones

Hace unos días se anunció por parte del alcalde Carlos González y por Carlos Mazón, presidente de la Diputación, que ésta pagaría 4.400.000 euros por el suelo para ubicar el prometido Palacio de Congresos que está previsto frente a la Estación de Autobuses en Altabix y que, entre ambas instituciones, se iniciarían los trámites para la expropiación del mismo y la posterior tramitación del proyecto a ejecutar en él.

Falta un año para las elecciones municipales, que también determinarán la Diputación Provincial. Es buen momento para este tipo de anuncios. Lo del Palacio de Congresos ya es todo un veterano en estas cuestiones. Recordemos que, en diciembre de 2018, poco antes también de elecciones, se anunciaba que la Diputación construiría en Elx un Auditorio, de carácter provincial tipo ADDA, de hasta 1.200 plazas con una inversión que superaría los 45 millones de euros. Se decía que sería el más grande de la historia ya que la Diputación nunca había invertido tanto en Elx. La realidad es que, casi 4 años después, aquí no se ha invertido ni un euro. Hubo debate sobre quién se ponía la medalla de haber conseguido traer la propuesta, luego aún hubo más debate sobre dónde se hacía la inversión, si en Carrús o en Candalix, y, ahora y con suerte, puede que dentro de un tiempo tengamos un solar comprado para ello.

Y habrá que ver qué pasa con las elecciones. Con las anteriores, el que había de presidente de la Diputación dejó el cargo y desapareció, políticamente, en el Congreso. Y todo se paró y así hasta ahora. El próximo año, Carlos Mazón, probablemente también dejará de presidir la Diputación ya que, si no cambia nada, se presentará para sustituir a Ximo Puig o, tal vez, ser el portavoz de la oposición si las cosas mejoran para el Botànic, que está por ver. Del otro Carlos, el de aquí, no se sabe qué pasará, excepto que él sí quiere volver a presentarse aunque no se sabe la reacción de su partido y, especialmente, la del electorado en Elx que, en estos momentos, mantiene muchas dudas incluso entre aquel que tradicionalmente le ha apoyado, ante determinadas actuaciones recientes.

Dicho todo esto parece evidente que el futuro del Palacio de Congresos, o de lo que acabe siendo en el futuro, depende mucho de las próximas elecciones y de quiénes sean sus protagonistas. Ahora es momento de anuncios, promesas y apretones de manos, lo habitual en estos casos y, después, ya se verá. Igual sale como lo previsto, se cambia todo o, lo más usual, no se hace nada y hasta la siguiente promesa.

Claro que todo esto era antes de que apareciera la propuesta de un hotel privado y, casi como revelación divina, cambiara el interés del Ayuntamiento sobre las Clarisas

En esto de las promesas preelectorales se puede recordar, a título de ejemplo, que en marzo de 2019 el Ayuntamiento defendía que el anuncio de la Diputación de construir un Auditorio se hiciera en Carrús como instrumento que, al mismo tiempo, permitiría revitalizar barrio tan importante. Loable objetivo que quedó en nada. Curiosamente, en esas mismas fechas, el alcalde defendía que, en las Clarisas se ubicaría el MAHE para que, en éste, se habilitara el Museo Ibérico donde estaría la Dama, cuando nos decían, a cada momento, que estaba a punto de venir. Aunque aquello era una ocurrencia que desnudaba un santo para vestir a otro, reconocía el valor que tenían las Clarisas. Claro que todo esto era antes de que apareciera la propuesta de un hotel privado y, casi como revelación divina, cambiara el interés del Ayuntamiento sobre las Clarisas y, ahora, dicen que lo mejor es privatizarlas.

Aunque para cambios sobre lo que se promete cerca de elecciones, el del mercado provisional en la ladera es de nota. Manifestarse en contra de su instalación, prometer corregir tal decisión y acabar proponiendo su consolidación de forma definitiva y con una altura de hasta 8 metros en plena ladera es fuerte.

Por eso, al final, veremos qué pasa con el Palacio de Congresos. Si no se construye en el solar previsto, siempre podrá aparecer un hotel interesado en él.