El Consejo Social de la UMH de Elche se suma al rechazo a la creación de una nueva Facultad de Medicina

El Pleno del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche aprobó en su última reunión ordinaria, celebrada ayer por la tarde, adherirse al comunicado de la institución académica sobre el anuncio del Consell de autorizar la creación de una nueva facultad de Medicina en la provincia de Alicante. El Pleno suscribió la totalidad de los puntos recogidos en el comunicado, difundido ayer por la Universidad.

Durante la reunión, el presidente del Consejo Social de la UMH, Joaquín Pérez Vázquez, mostró su sorpresa y extrañeza por la decisión adoptada por la Generalitat. Además, el Pleno mostró su preocupación por el impacto que la decisión del Consell puede tener en la calidad de las prácticas que realicen los estudiantes de Medicina de la provincia y la implicación que puede tener en la calidad asistencial.

El Consejo Social es el órgano de gobierno de la Universidad que representa a la sociedad. Está integrado, además de por miembros de la comunidad universitaria, por personas designadas por los sindicatos, organizaciones empresariales, Cámara de Comercio, colegios profesionales, el Ayuntamiento de Elche, la Diputación de Alicante, las Cortes Valencianas, consellerias y el Consell.

Tras guardar 24 horas de silencio después de conocer que la Universidad de Alicante (UA) volverá a ofertar Medicina a partir del próximo año, la esperada reacción de la UMH llegó ayer, en forma de comunicado firmado conjuntamente por el rector, Juanjo Ruiz, y el decano de su Facultad de Medicina, Antonio Compañ. Como era previsible, dada la oposición contraria que se había venido mostrando en los últimos años a que la UA recuperara la titulación, desde la institución académica ilicitana se expresó una total disconformidad a la creación de otra facultad en la provincia, ya que se considera que es una «decisión política» que no responde a criterios académicos o científicos. Ruiz aseguró que se ha tenido que enterar de la noticia a través de los medios de comunicación y de la cuenta de Twitter del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por lo que da a entender su malestar por no haber recibido una comunicación institucional antes de que el regreso de Medicina a la UA saliera a la luz el pasado lunes. En el comunicado, de cuatro puntos, desde la UMH también se ha optado por no hacer ninguna mención directa a la UA, con la que hasta la fecha se mantenía una relación cordial, como lo demuestran los múltiples foros de investigación en los que trabajan de forma conjunta. «Manifestamos nuestra total disconformidad con esta decisión política, que va en contra del criterio científico y profesional expresado reiteradamente en los últimos años por las organizaciones profesionales y entidades educativas y sanitarias», señaló un Ruiz que citó en su argumento a la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas, al Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, al Foro de la Profesión Médica, a la Organización Médica Colegial y al Sindicato Médico CESM.