El ejecutivo integra en el presupuesto de Elche propuestas de PP y Cs por valor de más de dos millones de euros

El ejecutivo local va a integrar en el presupuesto actual, si no cambia nada en el pleno del próximo martes, parte de las enmiendas presentadas por PP y Cs. El Ayuntamiento de Elche, además, ha informado que ha finiquitado los 117 millones de euros de deuda pendientes desde el año 2015, en este caso amortizando los dos préstamos de deuda pendiente que mantenía el Consistorio de años anteriores, en concreto de 5,3 millones de euros.

En la comisión de Gestión Económica y Desarrollo Local, que ha tenido lugar este jueves en el Ayuntamiento de Elche, la concejala del área, Patricia Maciá, ha informado de estos asuntos, cinco puntos en concreto que han salido adelante con los votos de los grupos PSOE y Compromís y la abstención del resto de formaciones políticos con representación municipal.

Tras tratarse en esta comisión, la titular de Gestión Financiera, Tributaria y Presupuestaria espera ahora el voto favorable del resto de grupos en el pleno de la próxima semana, cuando se presentará la modificación presupuestaria de 18,7 millones de euros relativos a amortización de deudas, al paquete de ayudas a la ciudadanía y empresas –"siendo uno de los pocos Ayuntamientos que han articulado acciones en este sentido", aclaran en la nota de prensa– y a expropiaciones y sentencias urbanísticas.

Maciá ha precisado que en estos 18,7 millones se incluye el 78,37% de las enmiendas presentada por el grupo del Partido Popular por 1,2 millones; y 19 de 31 enmiendas por valor de 700.500 euros del grupo Ciudadanos. También se ha acordado llevar al pleno una declaración institucional de política de integridad y de antifraude.

6.202.304 euros procedentes de remanente de tesorería, parte de ellos con exceso de otros proyectos no incorporados por no haber finalizado su ejecución, se van a destinar a nuevas partidas que se crean en el Presupuesto Municipal, como el paquete de ayuda a ciudadanía y empresas, las ayudas a la compra de electrodomésticos eficientes y transporte alternativo, bonos comercio, o a las familias, autónomos y pymes para paliar los costes energéticos.

“Es una modificación importante, que viene a paliar esos efectos de la Guerra de Ucrania, además de incorporar proyectos como la climatización del Museo de Arte Contemporáneo por 140.000 euros o los trabajos de estabilización de la ladera en el Molí Real, cuyo pliego quedó desierto y se les añaden a los 170.000 euros consignados 123.000 euros más para poder salir a licitación", agrega Maciá.

también se incorporan las partidas que el grupo Ciudadanos presentó a través de enmiendas, como, por ejemplo, el Plan de Reforma y Rehabilitación de Polígonos Industriales, por 160.000 euros, o convenios como el de Sense Barreres.

Otra modificación presupuestaria, en este caso por por suplementos de crédito, es decir, partidas ya existentes en el Presupuesto y las cuales se incrementan, asciende a 12.557.903 euros, de los que 12.540.000 se financian con remanente de tesorería y solo 17.500 con unos excesos de financiación que proceden de otros proyectos. En esta modificación se incluyen no solamente el aumento de las ayudas al IBI en 400.000 euros, sino la amortización de los dos préstamos de deuda pendiente que tenía el Consistorio de años anteriores, de 5,3 millones de euros, “finiquitando la deuda pendiente de otros ejercicios y, por tanto, solo mantiene la contraída en la legislatura actual”, ha afirmado la concejala. “Este Ayuntamiento no solo no ha recortado servicios, ha incrementado las ayudas y los convenios, sino que, además, ha destinado dinero para amortizar la deuda pendiente desde el año 2015, esto es, 117 millones de euros”, ha añadido.

"Síntoma de buena gestión"

“Esto es síntoma de la buena gestión económica que está haciendo el equipo de gobierno, en la que aumentamos las ayudas sociales, no recortamos servicios públicos y amortizamos la deuda”, ha afirmado Maciá. En la modificación siete también se incluyen enmiendas del PP y de Ciudadanos que presentaron en el pleno del Presupuesto Municipal de 2022 celebrado en diciembre de 2021 y en el que el ejecutivo local se comprometió a incluir parte de esas propuestas con la liquidación del presupuesto.

Con respecto a otros de los puntos tratados en esa comisión, en concreto la modificación del presupuesto número seis, de reconocimiento extrajudicial de crédito, se concreta en “diversos compromisos de gastos realizados en 2021 y, cuyas certificaciones y facturas realizadas en diciembre de dicho año han pasado al 2022”, ha señalado la edil, quien ha manifestado que la cantidad asciende a 1.498.926,22 euros, lo que, según fuentes municipales, es una reducción considerable del reconocimiento extrajudicial de crédito respecto a los tres últimos ejercicios en más de medio millón de euros. “Estos significa que las medidas que estamos implementando de control interno están surtiendo efecto”, agrega la edil

Por otra parte, poco más de un millón de euros corresponden a certificaciones y facturas que los departamentos proponentes han constatado que se han realizado los servicios a un precio justo de mercado, esto es, de servicios prestados por empresas municipales, consorcios o concesionarias públicas como limpieza de colegios o de las unidades de enterramiento del cementerio.

“El 2% de este reconocimiento de crédito corresponde a trámites de compras simplificadas que han sobrepasado el importe de 5.000 euros más IVA. Por tanto, de todo este reconocimiento solo 32.000 euros son de compras que han sobrepasado los 5.000 euros más IVA”, ha indicado la responsable municipal.

Por otro lado, la comisión ha aprobado la modificación número uno del presupuesto número de VisitElche, por valor de 300.127 euros, destinados a consultoría, publicaciones y marketing turístico, gatos de publicidad y modernización de instalaciones. Una vez dado el visto bueno por parte del consejo rector del ente y por la comisión de Gestión Económica y Desarrollo Local, tendrá que pasar también por pleno.

Tolerancia cero al fraude y la corrupción

En cuanto a la declaración institucional de Política de Integridad y de Antifraude, dentro del Plan de Medidas Antifraude aprobado en la junta de gobierno local el 4 de marzo, la edil de Gestión Económica explica que se trata de una declaración que obliga este Plan a los ayuntamientos que gestionan fondos europeos. Añade que no es una “declaración política al uso”, sino que se debe ratificar dentro de estas medidas, “en las que nos comprometemos a tener una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción, y analizar los riesgos de fraude para reducirlos a un nivel aceptable”.