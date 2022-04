El juez deja fuera al PP en el contencioso de Aparcisa por la rescisión del Mercado

El Partido Popular no podrá ser, finalmente, parte en el proceso que se dirimirá en los juzgados por la rescisión del contrato del Mercado Central. Aparcisa, la mercantil que se adjudicó el proyecto para tirar abajo el edificio de abastos, levantar uno nuevo y construir un parking subterráneo llevó a los tribunales al Ayuntamiento tras romper la concesión pública y reclamó ser resarcida económicamente. Tras ello, el concejal del PP, Javier García Mora, solicitó en calidad de edil formar parte del procedimiento como parte interesada, algo que en un primer momento el juez aceptó, pero el equipo de gobierno recurrió.

Ahora, el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Elche ha dejado fuera al principal partido de la oposición en esta causa porque, tal y como dice el auto, que ya es firme, "la figura del interesado en el procedimiento no tiene cabida, no solo en esta jurisdicción, sino en cualquier otra". Así lo ha dado a conocer este jueves el edil de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Elche, Ramón Abad, quien ha pedido responsabilidades políticas, como por ejemplo disculpas públicas, a los de Pablo Ruz por haber acusado al alcalde de cacique y al equipo de gobierno de oscurantista por tratar de impedir que estuvieran personados en esta causa.

"El PP quiso ser parte en esta causa defendiendo que quería obtener información de primera mano sabiendo de sobra que la figura de interesado en un contencioso administrativo no existe", ha señalado Abad, quien considera que esta estrategia de los populares ha tenido como objetivo la obstrucción del proceso judicial abierto tras tumbar PSOE y Compromís el contrato que ellos habían adjudicado en 2015 cuando estaban al frente del Ayuntamiento. "Entendemos que esta circunstancia hacía que el juzgado no pudiera avanzar y ahora que el juez ha dejado claro que no tienen que estar esperemos que cuanto antes se resuelva un proceso en favor de los intereses de Elche", ha señalado el edil socialista, quien también ha reconocido que el expediente de rescisión es "largo y farragoso".

El portavoz adjunto de la junta de gobierno local ha incidido en que los "intereses del PP y de Aparcisa son los mismos" y que "la mercantil podrá defenderse con todas las garantías sin la ayuda de los populares".

Sin fecha de juicio oral

De momento, el equipo de gobierno desconoce cuándo podrá resolverse el culebrón del Mercado Central en los tribunales porque el proceso judicial está solo en su primera fase, aunque sí que augura que pueda coincidir el juicio con el último año del mandato político, es decir, el ejercicio que viene. El pasado año, como punto de partida, el juez pidió el expediente de resolución del contrato al Ayuntamiento tras interponer Aparcisa el contencioso tres semanas después de que el ejecutivo local rompiera definitivamente el contrato del Mercado Central sin dar lugar a ninguna indemnización para la concesionaria.

Lo que la empresa ha reclamado al juez es que anule el acto administrativo de la junta de gobierno que acordó la resolución del contrato y una indemnización por no haber podido llevar a cabo su proyecto, aunque no especificó ninguna cuantía. Tampoco, tal y como recordó Abad, pidió la mercantil medidas cautelares para frenar las nuevas decisiones sobre el mercado, y prueba de ello son los pasos que está dando el equipo de gobierno para dar un futuro nuevo al antiguo edificio de la Plaza de la Fruita, como lugar de ocio y de restauración en un inmueble rehabilitado que, además, pondrá en valor los Baños Árabes y el refugio de la Guerra Civil. A ello se suma, los trámites que PSOE y Compromís han puesto en marcha para consolidar el mercado provisional en la ladera, con la modificación del Plan General y con la recopilación de las necesidades que está haciendo Pimesa entre los placeros para diseñar el futuro edificio.