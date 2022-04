Quejas en Daimés por la falta de capacidad del alcantarillado

Vecinos de la pedanía ilicitana de Daimés han mostrado su queja por un problema relacionado con el alcantarillado el cual, aseguran, vienen sufriendo ya demasiados años. En concreto, residentes de esta partida rural denuncian que, cada vez que hay precipitaciones, sin necesidad de que estas sean demasiado excesivas, el alcantarillado no da abasto y, como consecuencia, sale agua de una de las tapas. Esto lleva a que se aneguen en cierta medida dos terrenos cercanos a la carretera que une La Hoya con La Marina, así como un par de caminos privados.

Afectados denuncian que llevan asistiendo a esta situación muchos años y que nadie pone una solución definitiva. Uno de los vecinos incluso indica que se han puesto en contacto en varias ocasiones con el Ayuntamiento de Elche y con Aigües d’Elx. En algunas ocasiones se le ha pedido que deje el teléfono de contacto. En otras, según reconocen los propios vecinos interesados, se ha llegado a enviar una bomba para retirar en la medida de lo posible el agua acumulada en uno de los terrenos.

No obstante, a la petición de despejar de agua los caminos privados se les informó de que al no ser públicos no podían intervenir, según siempre los afectados.

Afectados consideran que ellos reciben el agua que baja de Las Bayas y La Hoya y que el alcantarillado, al no poder asumir tanta acumulación de precipitaciones, termina por aflorar en este punto ubicado en la carretera de La Hoya a La Marina, una vez pasado el canal de riego.