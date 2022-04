La división por impartir Medicina en la Universidad de Alicante llega al pleno de Elche

La implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA) confirmada esta semana por la Generalitat Valenciana llegará al próximo pleno de Elche, que se celebra el martes. El Partido Popular pretende presentar una declaración institucional para que todos los grupos políticos apoyen a la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), institución que ha rechazado la medida de Ximo Puig por considerar que es una «decisión política que no corresponde a criterios académicos ni científicos».

Tras ponerse de lado el alcalde, Carlos González, del Consell, y afirmar que la decisión va a ser positiva tanto para el sistema sanitario como para el universitario, y después de pedir el primer edil al rector que «mire hacia delante» y que coopere con la UA, el líder popular Pablo Ruz anunció este viernes su propuesta, para tratar de poner a los socialistas ilicitanos en un nuevo brete porque ya se han posicionado en el sentido contrario.

«Elche está por encima de todo, no entendemos que un alcalde se se posicione con su partido frente a Elche. Puig lleva muchos meses tomando decisiones que perjudican a nuestro municipio. Ahora perjudica a la Universidad Miguel Hernández de Elche que es la institución académica y cultural de la ciudad», aseguró Ruz. El presidente del PP añadió que «no es de recibo es inconcebible que Carlos González no defienda a la UMH, no defienda a Elche y que se pliegue una vez más a las decisiones lesivas para con la ciudad tomadas por el señor Puig».

Con ello, aunque el texto de la propuesta no se conoce hasta ahora, la una declaración institucional girará en torno al «apoyo a la UMH a todos sus planteamientos y a todas sus valoraciones respecto a a esta decisión política adoptada por el PSOE», aseguró Ruz. El anuncio de impartir el grado de Medicina el próximo curso en la Universidad de Alicante comunicado este lunes lleva toda la semana generando reacciones en la provincia. La mayor parte de las opiniones pulsadas son favorables a la recuperación de la titulación por parte del campus alicantino por la demanda de médicos que se ha evidenciado desde el estallido de la pandemia.

Y una de ellas fue la de Carlos González, quien considera que en la provincia sí que caben dos facultades, pese a la fuerte oposición que lleva haciendo desde hace años la UMH para que esto fuera así por considerar que la medida divide recursos y fomentará la rivalidad entre ambas ciudades. Ante el revuelo generado, la rectora de la UA, Amparo Navarro, se mostró convencida de que llegarán a un acuerdo con la Universidad Miguel Hernández para que los estudiantes hagan prácticas.