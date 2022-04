Carmen Palomar: «Hay tantas realidades por regular que no hay que quedarse sentado»

¿Más derechos laborales pero menos garantías?

Creo que hay mucha diferencia de cómo se abordó la crisis de 2008, cuando se destruyeron muchísimos puestos de trabajo, a cómo se ha afrontado la crisis pandémica y la de Ucrania. Se han puesto escudos sociales como ERTEs, Ingreso Mínimo Vital, subida del Salario Mínimo Interprofesional y se han vuelto a las pensiones de antes del 2013, hay una serie de garantías que creemos positivas. Lo que puede que no termine de funcionar es que hecha la ley, hecha la trampa, y hay empresarios que se buscan artimañas para no aplicar la ley, es ahí donde tenemos que estar vigilantes, y denunciarlo públicamente y en Inspección de Trabajo.

¿En qué se ha notado en Elche la nueva reforma laboral?

Uno de los efectos más visibles e inmediatos ha sido la contratación. Cuando antes teníamos entre un 9 y un 11% de contratos fijos ya se están formalizando ahora hasta un 28%. La ley dejó hasta el 31 de marzo a las empresas para adaptarse por lo que ahora en mayo veremos cómo esa evolución va a ser más significativa.

¿Y cómo acabar con la precariedad en el calzado o la hostelería?

En la hostelería la principal preocupación es que la gente tiene contratos a tiempo parcial cuando es un sector que estira mucho las jornadas y se hacen muchas más de las que ponen incluso en el convenio. En el calzado tenemos un desgraciado índice del 25% de economía sumergida, hay que ir a la raíz, viendo, por ejemplo, si cumple con la ley de responsabilidad social de las empresas que se ponen medallas.

¿La evolución en esta década ha sido para bien?

Para nosotros ha mejorado, ha habido un cambio de paradigma de las relaciones laborales con la reforma laboral, que está mejorando la vida de las personas. Hemos pasado unos diez años la verdad que muy malos, siempre recuerdo en nuestras reivindicaciones de ¡no a la reforma laboral de Rajoy!, al final hemos conseguido darle la vuelta y queremos seguir avanzando. La realidad laboral es muy cambiante, están los rider, el teletrabajo, las plataformas multi servicio e incluso nuevos oficios como el de youtuber. Hay tantas realidades por regularizar que no nos podemos quedar sentados y ser autocomplacientes.

Y ver cómo compensar la inflación...

Los sindicatos planteamos a la patronal no perder poder adquisitivo, no que se suban los salarios si no que haya un a subida moderada entorno al 3,5% y después de un 2%... con una negociación a tres años del 2022 al 2024, y después conforme quede el IPC que haya una cláusula de revisión salarial, pero esto la patronal no lo quiere. Y luego la ministra Nadia Calviño ha dicho en una entrevista que el IPC no va a subir más y que se quiere que baje...y lo que es evidente es que la cesta de la compra, carburantes y la electricidad han subido pero a fin de mes tenemos el mismo dinero.

¿Cuál es el futuro para el sindicalismo?

Se ha visto la importancia de los agentes sociales, sindicatos, la patronal y el gobierno en la gestión de la pandemia, hemos visto que nuestro mínimo denominador común es mirar adelante por la ciudadanía, todas las medidas en marcha han beneficiado a la mayoría, y hay que poner eso en valor. Tenemos convencimiento de que donde hay sindicatos se mejora la vida de las personas y se mejoran las condiciones en general de los que trabajan y de los que no tienen empleo.