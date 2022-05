«La ley del perro guía está obsoleta y la Conselleria de Oltra descarta actualizarla»

¿Cómo ha ayudado la asociación esta década para visibilizar la labor del perro guía?

Muchas instituciones, empresas, federaciones de vecinos nos conocen y hemos dado charlas a unos 30.000 jóvenes. Se ha notado mucho en la difusión de los derechos y el trabajo de asistencia del perro guía. No había ninguna asociación similar en la Comunidad Valenciana, y se creó, porque teníamos muchos problemas. Hemos sido siempre autónomos y nos hemos guiado primero por la ley, y segundo pensando que lo que tenemos que hacer es concienciar. Si una persona con muletas puede entrar a un sitio, nosotros también con los perros.

En pleno 2022, ¿siguen sufriendo discriminación?

Con la pandemia hemos retrocedido cinco o seis años, estos dos años nos ha hecho ir atrás, estábamos haciendo un trabajo espectacular porque la gente estaba concienciada en la restauración y en los transportes. Pero con esta crisis muchos negocios que conocían la ley han cerrado, y resulta que han abierto nuevos pero para conseguir la licencia no les obligan a conocer la ley de acceso, porque ya cuando se sacan el curso de manipulación de alimentos la Conselleria no les explica que los perros de asistencia no están prohibidos.

Digamos que responsabilizan a la administración...

La Generalitat no está cumpliendo como debe, porque su ley dice que la publicidad la tiene que hacer ella, y aun no he visto que hayan hecho ningún anuncio de perros de asistencia.

Faltan entonces campañas de concienciación

Evidentemente, igual que hacen sobre el maltrato a la mujer, de los niños, también creo que nosotros, como la ley dice, tenemos el derecho de que se nos visibilice.

¿Hay alguna ciudad especialmente conflictiva?

Estamos teniendo muchos problemas en Benidorm. No hay barreras arquitectónicas pero sí para moverse. En el paseo marítimo hay carril bici pero no hay bordillos y te metes. Luego hay muchos problemas para coger un taxi o subir al autobús, y hay hoteles en los que nos dicen que no pueden pasar las mascotas. En hostelería es donde menos problemas hay, pero en el transporte hay quiénes se niegan a que subamos los perros.

Proponían actualizar la ley del perro guía. ¿Han tenido éxito?

A través de la conselleria de Políticas Inclusivas, al mando de Mónica Oltra, nos negaron la actualización. Ellos dijeron que en este mandato no tienen intención de hacerlo. No se tiene que aprobar una ley cada cuatro años, si no las que sean necesarias. En este caso somos pioneros en España en tener la ley de asistencia y creemos que les hemos dejado el trabajo más que mascado desde Aspegui y la ONCE entregándoles un borrador.

¿Qué alega el departamento de Oltra para denegarlo?

Dicen que en este mandato no está programado en la agenda. Somos los más activos de toda España y creemos que estamos trabajado muy bien. Entendemos que no es tan complicado actualizar la ley cuando damos el borrador con los puntos que están obsoletos, como por ejemplo que un cachorro, futuro perro de asistencia, pueda acostumbrarse a ir por un paseo marítimo o entrar a un hotel, algo que la ley prohibe.

También proponían que los perros jubilados sigan manteniendo derechos como subir a un transporte público...

Exacto, porque si tengo que llevarlo al veterinario, por ejemplo, no tengo manera de hacerlo a no ser que tenga un familiar que me lleve, y si quiero ir a ver un fin de semana a mis padres que son mayores, ¿cómo lo hago?, ¿dejo el perro jubilado todo el fin de semana en casa? no entendemos que la ley no lo permita cuando son animales que han estado trabajando durante diez u once años, siguen manteniendo sus revisiones médicas y sigue estando igual de educado.

¿Qué más piden que se actualice en la ley?

Hay una ley que dice que el perro de asistencia tiene que ser entrenado en un centro autorizado y homologado, y resulta que se están homologando perros de asistencia cuando no hay ningún centro oficial en la Comunidad Valenciana homologado, porque para ser instructor tienes que tener un curso y un título federativo, y actualmente los únicos federados en la federación europea y a nivel mundial son los perros guías.

¿Qué problemas hay con esas homologaciones?

La ONCE cumple con la ley de perros de asistencia porque sigue la escuela y los instructores están homologados. El problema está en que hay perros para personas con diabetes o autismo que los están registrando como perros de asistencia pero han sido entrenados por una persona que dice tener la titulación, pero no se sabe donde se la ha sacado. Diría que el problema está en que no está bien hecha esa ley ni el tribunal que lo concede, aunque para poder optar a un perro guía es un mundo aparte.

¿Más control?

Sí, tienes que ser afiliado a la ONCE, pasar cuatro exámenes (de salud, económico, psíquico y médico) y si en alguno suspendes directamente te deniegan el perro. Y si eres apto tienes que pasar un curso, pero para el resto de perros de asistencia no pasa eso porque te pones de acuerdo con pepito, que es instructor de perros de terapia, y lo entrenan. La Generalitat a todos los perros que no son de la ONCE les exigen hacer unas pruebas pero no con personal preparado, tiene que ser un tribunal preparado y homologado.

¿Podría ser más ágil la burocracia para dar con un perro guía?

La burocracia es la que tiene que haber porque preparar a un perro necesita mucho. Si a nivel anual la ONCE tiene una cría de 250 perros a lo mejor solo sirven 60. Antes eran más permisivos pero los perros se retiraban antes porque tenían problemas. La ONCE trabaja ahora mucho el tema genético, ya no hay cruces entre animales. Además han anunciado una inversión de casi 11 millones de euros para aumentar la escuela y se calcula que de aquí a 2024 las entregas no serán de 120 anuales si no unos 175-180 perros.

¿Qué derechos le siguen faltando a los perros guía?

Igual que hay ayudas para reformar baños, poner ascensores, sillas de ruedas, muletas, creemos que la Generalitat debería cubrir, aunque sea un 20%, los gastos veterinarios de los perros guía retirados, porque una vez que se han jubilado hay que hacer más pruebas y los gastos anuales suelen ser de unos 1.000 euros.