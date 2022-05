Primero de Mayo en Elche: "¡Por sueldos más altos y precios más bajos!"

"Por unos sueldos más altos y precios más bajos"; "por un 1M combativo contra el capital y el fascismo" o "con la industria sumergida perdemos todas". Estas son algunas de las proclamas que sindicatos, asociaciones y otros colectivos han vociferado en la manifestación este domingo por el Día Internacional del Trabajador, una cita que se recupera tras dos años de pandemia de coronavirus, ya que en la pasada edición el acto fue mucho más simbólico en el Paseo de la Estación y sin pasar por las calles de la ciudad.

Esta vez la cita ha vuelto a traer a los recuerdos del 2019, partiendo la movilización como de costumbre del núcleo obrero de la ciudad como es el barrio de Carrús. Desde la Plaza de Barcelona los sindicatos convocantes, UGT y Comisiones Obreras, entregaban banderolas antes de las 11 horas e incluso gorras para aliviar una jornada soleada y casi veraniega, con 24 grados.

El buen tiempo, el hecho de que la manifestación haya coincidido con el Día de la Madre, que haya gente mayor con cierto recelo a las masificaciones por la pandemia, y que tenga lugar el partido del Elche y Osasuna a las 14 horas, también ha lastrado el nivel de participación habitual, que ha sido superior al medio millar, según estimaciones de agentes de la Policía Nacional que se encontraban controlando la afluencia.

El foco de las reivindicaciones estaba en la subida del precio del combustible y los alimentos, y la poca equiparación a la subida salarial. "A parte de una fiesta de los obreros no hay que olvidar que hay que reivindicar porque me gustaría que los contratos basura dejaran de existir en pleno siglo XXI", apuntaba Carmen Marcos, ilicitana jubilada que se dedicó al sector del calzado.

María Dolores Cerezola, a sólo unos metros, añadía que queda mucho por hacer. "Ayer vi a un hombre de más de 50 años llevando un Glovo, y a esa edad me sorprende porque seguramente lo haría para completar trabajo antes de jubilarse. Me parece que el tema de los rider es precario", apuntaba esta vecina.

"Faltan trabajos estables, y no se la reforma laboral si va a cambiar algo, creo que antes hay que cambiar a todos los políticos", reprobaban Paqui y Manuel, un matrimonio ilicitano. Daniela, su hija, también les ha acompañado por primera vez en la manifestación porque cree que los jóvenes deben defender sus derechos. En este caso esta joven, que ha trabajado de pastelera y ahora está en el paro recrimina que "están muy mal" los mecanismos actuales de contratación. "Por convenio sólo me respetaban uno de los dos días de libranza, y eso no es así".

Así las cosas, sindicatos como CC OO reclamaban la mejora de la Atención Primaria en defensa de la sanidad pública y mostrando oposición a la pobreza energética.

Al margen de las demandas la jornada ha tenido un tono más festivo que de costumbre para celebrar algunos cambios como la nueva reforma laboral, la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la función que han tenido los ERTE's para no dejar en la estacada a trabajadores y empresarios durante los peores meses de la crisis sanitaria. Entre grupos políticos sólo han participado PSOE, portando rosas, y Compromís. Entre las filas se podían ver representantes de ambos partidos como el alcalde, Carlos González, el diputado nacional socialista y secretario local Alejandro Soler así como gran parte del ejecutivo local. Mireia Mollà, representante de Compromís y consellera de Transición Ecológica, también ha acudido al encuentro rodeadas de los ediles de su formación.