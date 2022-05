El largo e infructuoso camino para traer la Dama a Elche unos meses... o para siempre

El grupo municipal de Compromís per Elx propuso hace un mes a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Elche un pacto para pedir, "por primera vez y todos juntos", el retorno definitivo de la Dama.

“Tal y como manifestaron en el último pleno los grupos políticos, que por primera vez trasladaron su voluntad de votar a favor del traslado definitivo de la Dama, que hasta entonces sólo lo había hecho Compromís, pensamos que este acuerdo unánime debe quedar plasmado y ratificado de manera formal y trasladarlo al Ministerio de Cultura”, explica la portavoz del grupo municipal, Esther Díez, quien confía en que la junta de portavoces, que está prevista para hoy lunes a partir de las 13.30 horas, salga adelante esta "declaración institucional de L' Alcudia" que ha preparado Compromís per Elx. Si sale, en el pleno de mañana martes se debería aprobar por unanimidad, sin necesidad de realizar votación alguna, esta demanda.

En este sentido, la "Declaración de L' Alcúdia" manifiestaría la voluntad de los ilicitanos para el regreso de la Dama para celebrar el 125 aniversario del descubrimiento y que el traslado sea definitivo. El equipo de gobierno, conformado por PSOE y Compromís, es consciente de que casi con total seguridad la Dama de Elche no estará en este 125 aniversario, más que nada por las no buenas noticias que en este sentido llegan desde Madrid y, también, porque ese 125 aniversario se produce en este año 2022.

"Oportunidad"

A juicio de Díez: “Tenemos la oportunidad de demostrar a la sociedad civil que somos capaces de vehicular sus demandas y conseguir un acuerdo único a este Ayuntamiento que nos dé la fuerza para reclamar conjuntamente que la Dama es un bien que debe estar en Elche, en su lugar de origen, porque la descentralización de la cultura es un derecho, porque la Dama de Elche donde mejor se entiende es en su contexto y porque su regreso nos convertiría en referente cultural de primer orden, con los beneficios sociales y económicos que esto comporta”.

Pero ¿que lo pida el Ayuntamiento de Elche en pleno y por unanimidad a través de una declaración institucional tiene recorrido? ¿Obliga en este caso al Ministerio de Cultura? La respuesta es no a la segunda pregunta. A la primera cuestión, depende a qué político y a qué grupo se le pregunte. Las declaraciones institucionales recogen, solemnemente, un pronunciamiento que pone de manifiesto el sentir unánime y sin fisuras de todos los integrantes en torno a situaciones o acontecimientos de actualidad, con la finalidad de trasladarle a la sociedad, más allá de sus inexistentes efectos jurídicos, la trascendencia e importancia de los valores que se pretenden transmitir.

En abril de 2016 se anunciaba en Elche la creación de una comisión mixta integrada en un principio por el Ayuntamiento y la Generalitat para trabajar con el objetivo de que la Dama de Elche volviera a su ciudad natal tras propiciar a su vez la creación de una subsede en suelo ilicitano del Museo Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid, donde actualmente se encuentra el busto íbero. Dicha comisión se creaba por fin en diciembre de 2016 y se constituía el 27 de enero de 2017.

Diputados nacionales y reunión en Madrid

Tres días después Elche acogía una «cumbre» política sobre este asunto impulsada por Compromís. Los entonces diputados nacionales Ignasi Candela (Compromís), Julián López Milla (PSOE) y Loreto Cascales (PP) acudían, entre otros, a la cita, donde los asistentes quisieron dar un paso más y escenificar que por parte de los diputados de la provincia en el Congreso hay consenso político a que el busto ibero regrese a la ciudad tanto de forma temporal como permanente.

También ese mismo día, el 30 de enero de 2017, el pleno municipal aprobaba por unanimidad, incluido el PP, pedir al Gobierno central un cambio de actitud que permitiera el regreso de la Dama a su lugar de origen en ese año 2017, coincidiendo con la celebración del 120 aniversario del hallazgo, el 4 de agosto de 1897. Además se solicitaba que se abriera un proceso de diálogo e intercambio constructivos con la comisión bilateral Generalitat-Ayuntamiento, orientado a conseguir que se materializara la cesión temporal de la Dama hasta diciembre de 2018. O sea, que llegara en 2017 y que se quedara al menos todo 2018. El resultado de aquella petición municipal ya lo sabemos. Eso sí, al menos el 21 de junio de 2021 se anunciaba desde Madrid que el Ministerio de Cultura se integraría en la "comisión bilateral" de la Generalitat y el Ayuntamiento.

En aquella fecha, el propio alcalde Carlos González, entre otros, se pudo reunir en la capital de reino con el ya exministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes. El primer edil calificaba entonces la reunión como “fructífera, positiva y esperanzadora” y señalaba que se había empezado "a recorrer un camino dirigido a conseguir que el ministerio autorice la cesión temporal de la Dama, un objetivo que veo realista y viable y que si cumplimos las exigencias técnicas debe culminar en la segunda mitad de 2022 con una gran exposición de arte íbero vinculada al 125 aniversario del hallazgo”.

El caso es que este tipo de solicitudes, aspiraciones, mociones o declaraciones institucionales sobre la Dama en los plenos se han venido quedando en una aspiración. Así por ejemplo, el 31 de marzo de 2014 en otra sesión plenaria, con el PP en la Alcaldía de Elche, también se aprobaba una iniciativa similar en este sentido, un mensaje más bien de cara a Madrid, y también se recordaba que se daban «las máximas medidas de seguridad y todos los requisitos necesarios para la perfecta conservación de la Dama».

El 1 de febrero de 2017, en este caso en otra Administración, el plenario de la Diputación daba luz verde por unanimidad a una moción impulsada por Compromís para dar soporte a la última reivindicación del Consistorio para que «se materialice la cesión temporal de la Dama hasta diciembre de 2018», según se recoge en el diario de sesiones. El caso es que no faltan mociones o declaraciones institucionales. Otra cosa es que tengan éxito.

En cualquier caso, el anhelo de recuperar la Dama también ha estado muy presente en Madrid. El senador de Compromís Carles Mulet ha sido uno de los más reivindicativos y de los que más pendientes han estado de este asunto, reclamando la cesión permanente.

Proposiciones no de ley

Por su parte, los socialistas formalizaban en enero de 2017, ante la Mesa del Congreso de los Diputados, una Proposición No de Ley (PNL) en la que se instaba al Gobierno, presidido entonces por el popular Mariano Rajoy, a atender las peticiones del Consistorio. Julián López Milla, Patricia Blanquer y Miguel Ángel Heredia fueron los diputados encargados de presentarla, y que incluye algunos matices que merecen la pena no perder de vista.

«Atender las peticiones formuladas por el Ayuntamiento para la cesión temporal de la Dama de Elche para su exposición en esta ciudad en las condiciones técnicas que ya fue cedida en 2006, iniciándose esta cesión temporal en 2018», según la primera petición, a la que suma otra que es «estudiar, conjuntamente con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche y, en su caso, concretar la cesión permanente de la Dama de Elche para su exposición en la ciudad de Elche en el MAHE».

Pero es que antes, Compromís, por medio de Ignasi Candela, también presentó otra PNL, en este caso con fecha 6 de septiembre de 2016, donde su grupo pedía «ceder en 2017 la Dama motivo de la conmemoración del 120 aniversario de su descubrimiento en el municipio», así como «estudiar su cesión definitiva al municipio a través del forma más adecuada, sea directamente al MAHE, o convirtiendo éste en una subsede del Museo Arqueológico Nacional».

Por mucha declaración institucional que haya, mociones aprobadas a favor de la cesión temporal o permanente, o proposiciones no de ley que se formulen, lo cierto es que los esfuerzos realizados en este sentido no han dado ningún fruto palpable en los últimos años: la Dama no está aquí en su 125 aniversario y no se sabe aún cuándo podría volver.

El pasado 4 de abril Compromís per Elx planteaba una declaración institucional a todos los grupos políticos para pedir de manera unánime y por primera vez el retorno definitivo de la Dama a su ciudad de origen. Tanto si este lunes tiene el apoyo de todos los grupos como si no, será otro paso más que, a buen seguro, no influirá en la decisión que el Ministerio de Cultura tome antes o después sobre el futuro inmediato del busto.

La última vez que la Dama estuvo en Elche fue en 2006, durante seis meses. Han pasado 16 años desde entonces, un plazo de tiempo que se antoja muy largo, con numerosas acciones e intenciones por parte de los grupos políticos en función de quién estuviera en el gobierno y en la oposición en Elche y en Madrid, con zancadillas unos a otros en diversas instituciones en función de las iniciativas del oponente durante este recorrido, así como numerosos anuncios y deseos lanzados, en algunos casos para conseguir votos. Y mientras tanto, la Dama observa callada desde Madrid.