Referencias a Digarcas de otros autores

La primera aproximación de Elche al mundo de Jorge Juan fue emparentada con el año 2000, que al ser proclamado por la UNESCO como «Año Mundial de la Matemática», no solo se intensificó la enseñanza de la Matemática sino que se dio a conocer de forma grandilocuente como madre de las demás ciencias como la concibió Digarcas, quie es≡Diego García Castaño, jefe del Departamento de Matemáticas del Instituto Carrús de Elche:

a) En su poesía intitulada «Matemática» cuyos versos:

[Matemática, racionalidad,] [peldaño para poder progresar,] [ciencia exacta, potencialidad] [lógica total para demostrar]. [La Ciencia donde las demás se miran,] [precisando, a veces, su ayuda] [la reciben y de nuevo suspiran,] [pidiéndole a ella que acuda],

asombrando a propios y extraños por el perfecto equilibrio entre emoción y técnica, según Julián Montesinos, uno de los poetas más en boga de nuestro país con más de una treintena de premios en certámenes poéticos y literarios de toda España.

b) Convocando la reunión mensual de diciembre de 1999 de dicho departamento en la que se expusieron los puntos de vista de sus compañeros. Unos querían alcanzar los objetivos previstos, resolviendo en clase problemas de ingenio, y otros se inclinaban por hablarles de pasajes históricos deslumbrantes de la Matemática, etc. Respecto a los que no veían luces por ninguna parte, Digarcas los orientó, recordándoles algunos pasajes a los que podrían acogerse; entre ellos, uno sobre la vida y sapiencia matemática de Jorge Juan, que solo Digarcas lo realizó y del que veremos a través de algunas referencias el mérito que atesoran.

Por otro lado, Digarcas aceptó la propuesta de sus compañeros, de que fuera él, como jefe del departamento, el que escribiera cada mes de 2000, un artículo más o menos matemático en los periódicos INFORMACIÓN y La Verdad de Murcia. Así pues Digarcas pasó de la nada al estrellato en todo lo relativo a Jorge Juan, según veremos en unas cuantas referencias al respecto.

1ª REFERENCIA.- En la página 21 del artículo, «El ilustrado Jorge Juan espía y diplomático», de José Luis Gómez Urdáñez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de la Rioja, que se publicó en el monográfico sobre Jorge Juan que la revista Canelobre, del Instituto Alicantino de Cultura Gil-Albert, ISBN 0213-0467 N.º 51, 2006 en el que se afirma: «..también conocemos con detalle el problema matemático y su solución, en lo que ha reparado con bastante intención didáctica Diego García Castaño≡Digarcas, aclarando de una vez a los profanos lo que era tan difícil de seguir en textos de Jorge Juan, nada menos que la comprobación de que el gran Newton llevaba razón cuando de sus teorías se concluía que la Tierra era una esfera, sí, pero achatada por los polos...».

2ª REFERENCIA.-En un artículo de Filferro Blogsot que se publicó, el 29/04/2017 en Noveldadigital, títulado Reivindicant a Jorge Juan en Elx, se leía que: «El catedràtic de matemàtiques Diego García Castaño és un dels jorgejuanistes més reputats de la veïna ciutat.d’Elx, i ho es tant per les aportaciones matemàtiques del científic novelder com per la part il.licitana de la familia de sa mare; la Familia Santacilia i Soler de Cornellà. El diumenge passat Digarcas publicaba un article en Noveldadigital.es on reivindicava que la ciutat d’Elx deuria honrar a la figura de El Sabio Español i recriminava a l’Ajuntament la seua poca iniciativa en este asunt. Ens afegim a la seua reivindicació i divulguem per açí el seu article, al temps que enrecuperem dos més relacionats amb este tema; un de l’any 2012 on reclamava un monument de Jorge Juan en la ciutat de les palmes i un altre de la casa-palau de Jorge Juan en Elx (sègle XVII), declarat Bé d’Interés Cultural des del 1968, juntament amb la Basílica de Santa María, el Palau d’Altamira i La Calahorra.

3ª REFERENCIA.- El artículo Jorge Juan, en la óptica matemática de Valentín Martínez, licenciado en Historia y primer teniente de Alcalde Digital, publicado en Novelda Digital nos lleva a reflexionar sobre que: No todos los días se tiene la suerte de obtener una perspectiva nueva de conocimiento, a la que nos llevan las implicaciones que son del todo positivas, y el artículo que nos regala Digarcas≡Diego García Castaño en el número 79 de la revista SUMA (una de las mejores revistas sobre el aprendizaje y la enseñanza de las Matemáticas) es una nueva perspectiva que amplía los conocimientos que teníamos sobre Jorge Juan y su participación en la expedición al Ecuador para la medición del meridiano. Es una visión de Jorge Juan desde una óptica puramente matemática, que profundiza sobre un aspecto conocido, pero poco estudiado. Un trabajo que aporta conocimiento, como hacen los buenos investigadores. Es este artículo por lo tanto, y por derecho propio, no sólo un escrito encaminado a aquellos mas avezados en las artes matemáticas, sino para un público más amplio, interesado en la figura de Jorge Juan, y apasionado por un siglo XVIII que supuso el camino hacia una transformación de las mentalidades que finalizó con un cambio de régimen».

4ª REFERENCIA.- El artículo Un Investigador Ejemplar de Francisco Vives Rodríguez, Catedrático de Matemáticas, que publicó INFORMACIÓN el día 31·10·2015 orienta al lector sobre uno de nuestros artículos, concretamente sobre el que titulamos Jorge Juan: el introductor del Cálculo Infinitesimal en España. «Y ha sido el gran investigador Diego García Castaño, el que introduciéndose en el cerebro de Jorge Juan, ha sabido hacer unas conjeturas acerca de lo que debió pensar entonces el sabio para llegar a tantísima aproximación. Y esta maravillosa aportación, totalmente original, es la que ha llevado al tribunal seleccionador de la revista Suma a publicar el citado artículo, además de otras consideraciones de carácter matemático, tales como el ser interesante para los profesores por su aplicación en el aula, el tener referentes teóricos y empíricos explícitos y apropiados para acabar sentenciando que «no abundan los casos como el que nos ocupa en los que pueda hacerse tan explícita la utilidad para resolver un problema a la vez simple de entender y laborioso para resolver...».