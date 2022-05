Elche muestra su rechazo al recorte del trasvase Tajo-Segura

Elche muestra su rechazo total a la aprobación por parte del Gobierno del recorte del trasvase Tajo-Segura. Así lo han manifestado tanto el presidente de la comunidad de base de Cuarto Levante y Séptimo de la Peña, Ángel Urbina, como el alcalde, Carlos González. “Por el interés político y no por el real se aumentan los caudales ecológicos del Tajo en el que va desde Bolarque hasta Aranjuez, al contrario de lo que ocurre en otros tramos del Tajo, como el del río Jarama, el afluente que más contamina y que se ha reducido, al contrario de lo que hay que hacer”, lamenta el veterano regante, antes de añadir: “Esto provoca que a los regantes del trasvase nos quiten 105 hectómetros cúbicos, de los 200 que nos llegan para regar. Es el principio del fin del acueducto Tajo-Segura para el Levante español”.

Urbina se pregunta cómo van a pagar los agricultores que han modernizado sus infraestructuras incitados por el Gobierno central los 35 años de hipoteca que les queda por afrontar. “Es un problema muy grave. Si no hay agua, no va a haber trabajo, y sin trabajo nos vamos a quedar sin dinero para pagar las hipotecas a las que nos obligó el Estado. Ya no estamos hablando de una cuestión medioambiental, que también lo es. Lo que se está generando es un problema impresionante a nivel económico y social para los regantes”, apostilla Urbina antes de finalizar con una crítica a las instituciones locales: “Los políticos de la Comunidad Valenciana han fracasado por completo, dejando a nuestros hijos sin agua y llenos de deudas”.

Por su parte, el alcalde de Elche expresa su “oposición rotunda y firme al Plan Hidrológico del Tajo”. “Nos parece inadmisible porque genera un perjuicio grave para el trasvase Tajo-Segura y porque ello supondrá menos agua para nuestra provincia y para el Camp d'Elx. Vamos a oponernos con la máxima contundencia y llevaremos esa oposición a los tribunales con un recurso en defensa del trasvase, que es imprescindible, irrenunciable e insustituible”, sostiene un González que se expresa en una línea similar a la mostrada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

El primer edil ilicitano adelantó la pasada semana que el Ayuntamiento va a presentar acciones legales contra el recorte planteado en el Plan Hidrológico del Tajo sobre el trasvase al Segura. La modificación establece un aumento del caudal ecológico hasta los 8,6 m3/segundo a su paso por Aranjuez a partir de 2027. En estos momentos, la cota está fijada en 6 m3/segundo, por lo que si se ejecuta este cambio supondría un perjuicio para los regantes de las zonas de la Vega Baja, l'Alacantí y el Vinalopó que se nutren de este trasvase. González quiso mostrar su apoyo y defensa al trasvase, por lo que ha encargado al secretario municipal que inicie los trámites para presentar un recurso contra la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica.

La decisión del gobierno municipal se suma a la del valenciano que también ha anunciado que están preparando un recurso que presentarán ante los tribunales contra estos cambios incluidos en el proyecto del Plan Hidrológico del Tajo que suponen un recorte de los envíos de agua a las comarcas de Alicante. Los servicios jurídicos de la Generalitat están estudiando los pormenores del proyecto con el objetivo de preparar la argumentación jurídica que permita revertir un planteamiento que, en opinión del Consell y los regantes, “carece de justificación técnica, política e hidráulica”.