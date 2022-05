El pleno acuerda exigir al Gobierno que los trenes del AVE de Elche paren en Atocha

El pleno ilicitano se ha puesto de acuerdo, a petición de Ciudadanos, para exigir al gobierno central y a Adif la inmediata restitución de la estación de término para la Alta Velocidad de Alicante, Elche, Orihuela y Villena en la estación de Atocha. También han mostrado todos los grupos políticos su rechazo ante la decisión adoptada de forma unilateral por esta medida. Por último, han aprobado exigir a Renfe que priorice la Alta Velocidad Low Cost en la línea Orihuela-Elche-Madrid.

La portavoz de la formación naranja, Eva Crisol, ha pedido al alcalde "ser firme en las reivindicaciones y no mandar tanta carta para frenar medidas que suponen un agravio comparativo para Elche". Compromís ha lamentado en este sentido que se haya penalizado los servicios de los ilicitanos incrementar el trayecto en 15 minutos y alejarlo del centro neurálgico esté en Madrid. Su portavoz, Esther Díez, ha coincidido en que hay que reclamar que el 100% de los trayectos paren en Atocha y ha garantizado que seguirá reclamándolo en Madrid, además de pedir humildad a los populares por no haber mejorado las infraestructuras ferroviarias de la provincia cuando gobernaron el país.

El PP ha criticado, de la mano de su portavoz, Pablo Ruz, el "desprecio" del PSOE a Elche con el traslado a Chamartín, poniendo como ejemplo los recortes al agua. El presidente popular también ha dicho que no han servido para nada las cartas enviadas a Madrid.

Desde el PSOE, la edil Ana Arabid ha recordado que el alcalde ya calificó que era "inadmisible" y se lo hizo saber a Adif a través de esa misiva que ha sido criticada por la oposición.

Por parte de Vox, el concejal Juan Antonio Alberdi ha calificado de "chapuza integral que Adif haya decidido al final que unos trenes sí y otros no paren en Atocha". Lo lógico, según esta formación, es que se haga un estudio para que todos vayan a un destino y no confundir a la gente.

Exhumaciones

Los populares han presentado una moción para pedir la paralización de las exhumaciones a los represaliados del franquismo en el Cementerio Viejo hasta que se resuelva el proceso judicial por el que la edil de Cultura, Marga Antón, ha sido llamada a declarar este viernes como investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa. Ha sido tumbada por PSOE y Compromís frente a los votos a favor de toda la oposición.

La petición de los populares ha sido enmendada por Vox, partido ha reclamado dar cuenta de las diligencias judiciales por la "adjudicación irregular" de la primera fase de las obras a la mercantil que ejecutó los trabajos en verano. También ha reclamado que la nueva empresa que se ha contratado realice las exhumaciones sin que se produzca discriminación por razón de ideología o bando de los restos completos que aparezcan y no solo a los represaliados del franquismo. La tercera enmienda de Vox pasa por dotar partidas presupuestarias para realizar dichos trabajos realizando las licitaciones pertinentes.

El PP ha aceptado la enmienda porque considera que están tratando "de borrar y arrancar páginas de nuestra historia, es importante que las investigaciones se hagan para todos los que yacen en el Cementerio", ha señalado el portavoz popular, José Navarro.

Desde Compromís, el edil Felip Sànchez, ha dicho que le importan las personas que están en la fosa y que el juzgado ya se posicionará sobre el procedimiento seguido. "Las personas que están en la fosa, que no me gusta en el estado en el que se encuentra, esas personas tienen que tener un funeral, enterradas o lo que corresponda, son personas que han defendido la democracia. Si hay víctimas del bando golpista también merecen su dignidad, como personas, no por lo que hicieron", ha señalado el edil, quien ha recriminado a la oposición que defienda la democracia y no símbolos franquistas, en alusión a la Cruz de los Caídos del Paseo de Germanías y que se "están juntando con partidos de la ultraderecha".

La edil de Cultura (PSOE), Marga Antón, ha dicho que no es justo paralizar los trabajos "volviendo a dejar a las familias en el olvido tras 80 años" y ante las alusiones ha recordado que el informe del secretario municipal descarta responsabilidades penales en el procedimiento seguido por el Ayuntamiento que está investigado por el juzgado tras la denuncia del PP. "No tiene corazón", ha dicho la concejala socialista mirando al PP. En su segundo turno de intervención, ha garantizado que colaborará con la justicia y que si la jueza sigue adelante se paralizarán, pero por ahora no porque temen que esto sea otro intento del PP en judicializar otro asunto más.

A ello le ha contestado, el portavoz popular, José Navarro que "la amable República incendió Santa María, el Salvador, el Casino, San Juan, y asesinó a los que montaban los belenes. Si esto no es una doble moral que me lo digan".

"¿Qué vamos a hacer si en esa fosa se encuentran fallecidos del otro bando?", ha preguntado la representante de Ciudadanos, Eva Crisol, quien ha afeado a las dos bancadas "estar perdiendo el norte" por estar debatiendo sobre aspectos que no van en la moción.

Vox ha seguido centrado en aspectos técnicos y en sus dudas sobre la forma en la que se contrató la obra por parte de la Concejalía de Cultura. "Existe sospecha de que el contrato ya estaba apalabrado anteriormente", ha afirmado Juan Antonio Alberdi y ha añadido que "nadie pide dejar de exhumar, lo que queremos es no entorpecer la justicia, queremos que se siga trabajando porque la empresa ha dicho que no ha llegado al fondo y que hay más de 700 restos y lo que queremos es que se haga con todos".