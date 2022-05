PSOE y Compromís reclamarán al Gobierno la jornada laboral de 4 días

Compromís ha defendido en el pleno de este martes instar al Gobierno central una ley que fomente, no que obligue, a la jornada laboral de 4 días (32 horas) sin la reducción del salario para cambiar el concepto de vivir para trabajar y conseguir un verdadero equilibrio entre la vida personal y laboral. A juicio de la formación, con la jornada laboral de 32 horas “conseguimos beneficios sociales y medioambientales, ganamos en conciliación, reducimos los desplazamientos y las emisiones de CO2, y generamos beneficios económicos al mejorar la productividad”.

Vox lo ha rechazado porque considera que las leyes españolas ya protege a las mujeres y ha señalado que hay profesiones, como la de los médicos, maestros, aparadores, agricultores que no pueden afrontar esta medida. Su portavoz, Aurora Rodil, ha dejado una llamativa frase: "los políticos hablan de trabajo porque nunca han trabajado". Ha acusado también a Compromís por "humillar a las mujeres cuando dicen que sirven a los mayores".

Ciudadanos ha dicho que la propuesta de Compromís no es viable económicamente, aunque ha coincidido en que hay que poner soluciones para poder conciliar la vida familiar y laboral. El PP considera que tratar de imponer esto a las empresas es erróneo e inviable en España, a diferencia de otros países y ha presentado una enmienda que ha sido rechazada. Los populares han planteado instar al Gobierno central a desarrollar una legislación para la reducción del número de horas de jornada laboral, como forma de fomentar la conciliación laboral, así como la reducción de los costos ambientales y las enfermedades laborales relacionadas con las actuales jornadas laborales.

El concejal no adscrito, Eduardo García-Ontiveros, ha dicho que está de acuerdo, pero que la conciliación laboral debe pasar no por lo más fácil que es reducir horas, sino por medio de otras medidas, adecuando espacios laborales, con la desconexión digital o flexibilizando las jornadas.

Tranvía

El PP ha recordado los apoyos que en su día dieron el socialista Alejandro Soler, como alcalde, o Àngels Candela, como portavoz de Compromís, a la implantación del tranvía en Elche, leyendo declaraciones textuales del pasado.

Elche tendrá TRAM que conectará la avenida de la Libertad con el Parque Empresarial porque lo tiene que financiar una santa vez, le ha pedido que no se posicionen al lado de su partido político pese a ser lesivo para los intereses de la ciudad.

Vox ha recurrido a leer titulares sobre las mejoras del tranvía que va a tener Alicante y ha cifrado en más de ocho millones de personas las que movería este transporte en Elche. Juan Antonio Alberdi ha dicho que ya es hora de exigir el TRAM al Consell y a la Diputación para que no solo pague el estudio sobre la viabilidad del tranvía, sino también un estudio para mejorar la avenida de la Libertad.

Se están llevando a cabo dos planificaciones estratégicas, uno por parte del Ayuntamiento y otro por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, que han contado con la participación pública. Solo han sido capaces de criticar nuestros avances en movilidad sostenible y plantear propuestas populistas. Reconoce que la propuesta es vistosa pero está poco razonada. Genera una barrera urbanística con el barrio de Carrús, costó muchos años de reivindicaciones que se soterraran las vías en la ciudad en 1977, había una separación física pero también sociológica. Además, supondría eliminar el bulevar de la avenida de la Libertad, para el esparcimiento de los vecinos, porque ocupa 5 kilómetros de longitud. Si tuviéramos que replantear la avenida lo haríamos con otros criterios y reconozco que hay otras ciudades que tienen el tranvía integrado en sus barrios, pero hay una diferencia no tienen bajo unas vías del tren subterráneas. Hace 15 años no existían autobuses eléctricos que suponían reducir las emisiones contaminantes y que pueden dar respuesta a las mismas necesidades que se plantean en estos momentos. La propuesta que hacen solo es de avenida de la Libertad hasta el Parque Empresarial, de 12 km, tendría una inversión de 180 millones de euros solo en la instalación porque la explotación es muy superior a la de los autobuses eléctricos. Con ese dinero se podrían comprar 600 buses eléctricos. El Plan de Movilidad Alicante-Elche plantea autobuses de alta capacidad y he traslado urgencia a Conselleria de Movilidad que conecte el casco urbano con el polígono de Torrellano. Mejorar el Cercanías.

El PSOE ha argumentado su rechazo a la moción del PP porque supone empezar la casa por el tejado exigir al Consell que financie el TRAM para Elche antes de realizar el estudio previo para analizar su viabilidad. La edil de Urbanismo, Ana Arabid, ha asegurado que la propuesta está poco trabajada, y que hay improvisación. " El debate sobre infraestructuras debe ser global y no puede tratarse de forma sesgada", ha defendido, además de citar los dos planes de movilidad en los que están trabajando las administraciones. "El equipo de gobierno ha abordado un plan de infraestructuras que ha sido reflexionado", ha recordado, además de afirmar que "en Elche se ha hecho una apuesta firme por la red de Cercanías moderna, que conecte con la estación del AVE, con el Parque Empresarial, IFA y el aeropuerto". Arabid ha descartado "generar expectativas, sino inversiones realistas".