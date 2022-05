La ejecutiva del PSOE de Elche respalda el trasvase que recorta el Gobierno

El PSPV-PSOE Elx ha defendido en un comunicado los "intereses de los regantes ilicitanos ante el recorte en el caudal del Tajo-Segura". Los socialistas ilicitanos suman su apoyo al Consell para presentar un recurso ante los tribunales

En la nota se dice que "el PSPV-PSOE Elx se suma al apoyo a los regantes de la provincia y en especial a los del Camp d’Elx. Los cambios incluidos en el proyecto del Plan Hidrológico del Tajo, elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, suponen un recorte de los envíos de agua a las comarcas de Alicante". Se añade que "el secretario general del PSOE provincial, Alejandro Soler, considera que el caudal ecológico establecido en 8,6 hectómetros cúbicos por segundo conllevará un déficit hídrico anual perjudicial para la agricultura".

No obstante, dice el comunicado, Soler "valora de forma positiva el plan de inversiones del Ministerio en obras de canalización". También se recuerda que el Consell de la Generalitat Valenciana está trabajando en un recurso para presentar ante los tribunales al que los socialistas ilicitanos dan su apoyo. El portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE Elx, Ramón Abad, destaca la defensa del trasvase Tajo-Segura. Además Abad extiende los apoyos del partido al alcalde de la ciudad, Carlos González, y al equipo de gobierno en el Ayuntamiento, por suscribir ese recurso del Consell. “Para el PSOE de Elche la defensa del Tajo-Segura, el desarrollo de nuestras tierras, de la agricultura y de los regantes del Camp d’Elx, es un compromiso inquebrantable".

El PSOE de Elche, y su alcalde, del mismo signo político, llevan meses intentando desmarcarse de la política del Ministerio de Transición Ecológica, que dirigen también los socialistas. A pesar de ello, los regantes han acusado en varias ocasiones al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de haberse puesto de lado en este conflicto, pese a que este ha anunciado la presentación de un recurso contra esta decisión que deberá confirmar el Consejo de Ministros.

Para los agricultores la posición de Puig es débil porque consideran que el recorte no se debe a una cuestión técnica sino política y que, fiándolo todo a un recurso, son conscientes de que no se resolverá el problema, sólo se pospondrá hasta que llegue una sentencia que, en estos momentos, nadie sabe de qué signo será. Lo que sí es cierto es que aseguran que el presidente debía de haber resuelto esta cuestión en la vía política porque no es una decisión ni estratégica ni técnica, y no ha hecho nada por evitarlo más allá del consabido recurso judicial.