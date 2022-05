Por qué dos grados de Medicina en la provincia es malo para los pacientes, según estudiantes de la UMH

La pérdida de calidad de la enseñanza es el principal argumento que esgrimen los estudiantes de Medicina de la UMH para rechazar la creación de un grado en la Universidad de Alicante, según un comunicado que hicieron público ayer. «Con los centros sanitarios que tenemos a nuestra disposición, hay servicios que a menudo están saturados de estudiantes, de forma que nuestra calidad de aprendizaje práctico se ve gravemente perjudicada», explican.

El colectivo recuerda que entre ambos campus habrá menos de diez kilómetros, «esto se contradice con el compromiso de la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de elaborar un mapa de titulaciones para garantizar una correcta oferta de estudios universitarios. La implementación de este grado atenta contra este compromiso, demostrando que no ha sido una decisión tomada bajo criterios técnicos».

Los estudiantes recuerdan que «el grado de Medicina de la UMH tiene asignados 5 hospitales para las prácticas que se realizan desde segundo a sexto. Durante estos cursos rotamos por todas las especialidades, entre 4 y 30 días en horario de mañanas, que es cuando se lleva a cabo la práctica clínica principal. No todos los centros sanitarios tienen todas las especialidades o no están adaptados y acreditados para la docencia práctica de grado, de forma que hay asignaturas en las que es necesario ir a los centros hospitalarios de referencia de la provincia ( Doctor Balmis de Alicante y General de Elche). Además, hay hospitales concretos donde no se puede rotar y los centros de salud con capacidad para docencia son escasos».

Recuerdan que «a menudo nos juntamos muchísimos más estudiantes de los que ya cabemos en las consultas, quirófanos o incluso en la planta de hospitalización. Esto implica que nos tengamos que turnar para atender pacientes y técnicas diagnósticas o terapéuticas, y, con ello, que nuestra formación práctica se vea completamente reducida. Si ya existen recursos limitados para distribuir a los estudiantes actuales, esta situación se agravará al ampliar las plazas de estudiantes sin que haya un aumento de centros sanitarios adaptados a la docencia». También entienden que este exceso de estudiantes puede provocar malestar en los pacientes, quienes pueden sentirse incómodos a la hora de asistir a un centro médico. «La decisión de la implantación del grado no solo no supone un beneficio para los pacientes, sino que puede llegar a perjudicar su privacidad y, con ello, la relación médico-paciente».

En el comunicado, continúan afirman que "la necesidad de compartir recursos para la formación práctica en los centros sanitarios adscritos es una de las principales preocupaciones ante las declaraciones de la Consellera de Sanidad, indicando que negociarán con la Universidad Miguel Hernández las plazas disponibles, dando a entender que los Hospitales adjuntos al plan de estudios presentado y aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en 2018, distintos a los que la UMH tiene adscritos en su plan de prácticas, no se cumplirá, y el estudiantado de nuestra facultad perderá los recursos prácticos de los que disponemos actualmente. En relación a esto, comentar que el Real Decreto 1588/1986 cita que un hospital universitario sólo podrá estar vinculado por concierto o convenio a una única universidad para la impartición de una misma titulación".

"Hay que destacar que en los últimos años se incrementó en un 66% el número de egresados de Medicina, principalmente debido a la creación de facultades privadas, mientras que las plazas MIR solo han crecido en un 16%. Este mismo año se presentaron un total de 13.059 graduados para 8.188 plazas MIR. Estos datos suponen que muchos egresados se quedarán sin poder entrar en la especialización. Además, la tasa de personas que se van a ejercer fuera de España la profesión médica ronda el 30%, algo que es bastante preocupante".

Los estudiantes consideran que "no necesitamos más facultades de Medicina; hace falta garantizar una docencia de calidad y contar con unas buenas condiciones laborales".

Por todo ello, desde la Delegación de Estudiantes de la UMH reclaman para que esta decisión no afecte a nuestro estudiantado: