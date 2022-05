Clarisas: lo que mal empieza...

En el pleno de este martes se ha vivido una situación curiosa, con la modificación puntual del PGOU que el equipo de gobierno PSOE-Compromís tiene en marcha sobre las Clarisas y mercado en la ladera, entre otros. Se ha tenido que retirar el punto 13 del orden del día, que trataba dicho tema. Parece haber sido premonitorio nominarlo con el 13. Es un caso de mala suerte, por decirlo suave, que el Ayuntamiento de Elx pretenda este cambio a peor en dichos espacios.

Es innecesario y difícil de justificar. Por eso el Ayuntamiento mezcló, interesadamente, cuatro temas distintos en la misma modificación. Dicen que están relacionados entre sí. Pero las Clarisas, con el mercado provisional, no parece tener mucho que ver, por ejemplo. Sin embargo sí son casos de radical cambio de criterio sobre lo que defendían PSOE-Compromís hace tan sólo 3 años, y con escasas explicaciones para tan súbito cambio que, además, supone trasladar al futuro de la ciudad unas actuaciones que la afectarán de forma destacada.

Son temas de la suficiente entidad que siempre debieron tramitarse individualmente, mezclarlos deliberadamente como se hizo era un intento de difuminarlos y dificultar el conocimiento y participación ciudadana. Y, a pesar de las críticas, el equipo de gobierno siguió adelante con evidente desprecio a las mismas, tal y como se ha demostrado en el poco interés por las alegaciones presentadas de las cuales, por cierto, 15 están en contra de la modificación así planteada, una a favor y, curiosamente, hay otros dos escritos, presentados fuera de plazo, por los propios promotores del hotel en las Clarisas que aprovechan para justificar su propuesta. Todo, en este expediente, está resultando muy llamativo especialmente por las formas y las urgencias en llevarlo adelante.

Que, ahora, tras las críticas de la oposición y, probablemente, algunas sombras sobre el procedimiento, el equipo de gobierno haya preferido dejar el asunto sobre la mesa y retraer el expediente a su fase anterior no hace más que confirmar las dudas y extrañeza por esta propuesta municipal conjunta.

Por no hacer bien las cosas se están regalando triunfos a la oposición de derechas. El pasado marzo el pleno acordó reclamar a Ximo Puig los 43 millones por la Universidad, que nos prometió hace años y que hace poco nos dijo que Elx ya los había cobrado sin que nadie se enterara. El PP presentó una propuesta para saldar dicha deuda con un calendario de inversiones aunque, curiosamente, el PP en la Generalitat fue el culpable de esta situación. El alcalde, Carlos González, debería haberse adelantado, en su momento, en vez de quedarse sorprendido y en silencio ante tal afirmación. Debería reafirmar su condición de máxima autoridad ilicitana sobre su militancia o sintonía con el president. Estar siempre justificando sus decisiones no es bueno para Elx. Ha vuelto a pasar con lo de Medicina y, a pesar de lo que se dice, nunca hemos recibido lo que nos corresponde de la Generalitat, la presidiera el PP o la presida el PSOE. No es mucho, por tanto, lo que haya que agradecerles. Contribuimos con nuestro esfuerzo y no recibimos en proporción a nuestras necesidades como sí hacen otras ciudades.

El tema de los 43 millones es el colofón a una actitud de no tomarnos en serio y eso es inadmisible. Y no ayuda el ocultismo sobre el borrador que Ximo Puig envió al Ayuntamiento sobre cómo afrontar este tema. Aun siendo un borrador es de esperar que el texto no se haya «borrado» y se pueda conocer y debatir.

La rehabilitación de las Clarisas, y su disponibilidad como espacio socio-cultural público sería un buen inicio para que la Generalitat empezara a saldar su deuda con Elx. Y mucho mejor que su privatización, como hotel, por 50 años mínimo como se plantea. Ese no es su mejor uso.

Queda un año para las elecciones. El equipo de gobierno debe mejorar mucho para repetir. Aún está a tiempo, pero hay que hacerlo.